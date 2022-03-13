CM/FM Efsaneleri | Ifeanyi Udeze

CM tutkunlarının ismini ezberliği savunma oyuncularından biri olan Ifeanyi Udeze, 2000'lerin başında hem sanal ortamda, hem de yeşil sahada yıldızı yükselen Nijeryalı oyunculardan biriydi.

Oyunda karşımıza stoper olarak çıkan Udeze, gerçek hayatta zaman zaman savunmanın göbeğinde görev yapsa da, asıl pozisyonu sol bek olan bir oyuncuydu. Oyuna başladığınızda ilk bakışta özellikleriyle pek de dikkat çekmese de müthiş bir potansiyele sahipti. Udeze, kısa süre içinde inanılmaz bir gelişim gösterip rakip forvetleri canından bezdirecek bir canavara dönüşebiliyordu.

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21 Temmuz 1980'de Nijerya'nın Lagos kentinde dünyaya gelen Ifeanyi Udeze futbola ülkesindeki Bendel Insurance kulübünde başladı. Henüz 17 yaşındayken Avrupa'ya ilk adımını atan Udeze, 1997'de Yunanistan'ın Kavala kulübüne transfer oldu.

Kavala'da geçirdiği üç yılın ardından Yunanistan'da daha yüksek profilli bir kulüp olan PAOK'a geçen Udeze asıl çıkışını 2002 yılında yaptı. Afrika Uluslar Kupası'nda yarı final oynayan Nijerya'nın vazgeçilmezleri arasında yer alan Udeze, birkaç ay sonra 2002 Dünya Kupası kadrosunda da kendine yer buldu. Arjantin, İsveç ve İngiltere ile birlikte 'ölüm grubunda' yer alan Nijerya son sırada kalmasına rağmen başarılı savunmasıyla dikkat çekti. İsveç ve İngiltere karşısında sol bekte görev yapan Udeze de performansıyla göz doldurdu.

2002'de uluslararası vitrinde kendini göstermesi ona Premier Lig'in kapısını açtı. Ocak 2003'te West Bromwich'in kiralık olarak kadrosuna kattığı Udeze, Ada'da kendini göstermeyi başaramadı. West Bromwich küme düşerken, 10 maçta görev yapan Udeze sezon sonunda PAOK'a döndü. 2006'da milli takımdayken yaşadığı diz sakatlığı ise kariyerinde kırılma noktası oldu. Udeze 2008'de yeşil sahalara veda ettiğinde daha 31 yaşını bile doldurmamıştı. Nijeryalı oyuncu neden böyle bir karar almak zorunda kaldığını şu sözlerle anlatıyor.

"Sakatlıklar kariyerimi çok etkiledi. Büyük acılar çektim. Dizimden beş kez operasyon geçirdim. Bunları aşmak için çabaladım, ama nafileydi. Ben de futbolu bırakmaya karar verdim."

"İlk zamanlar kolay değildi, kendimi çok kötü hissettim, çünkü futbolu gerçekten özlüyordum. Ama duruma adapte oldum ve kendimi başka şeylere verdim. Pişmanlık duymuyorum."

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Bir röportajında Afrikalı oyuncular arasında yaş küçültmenin ne kadar yaygın olduğundan bahseden Udeze, ülkesinde doğum kayıtlarının düzenli tutulmaması nedeniyle bu tip hilelere başvurmanın kolaylaştığını söylemişti.

"Nijerya'nın yanı sıra Afrika'nın büyük bölümünde ve Güney Amerika'da da bu yapılıyor. Sadece Nijerya'ya özgü bir durum değil."

"Problemin Nijerya'da daha büyük olma sebebi bazı oyuncuların bu işi arsızlığa varan boyutta yapması. 18 yaşında olduğunu iddia eden 35 yaşında oyuncular var."

Afrikalı oyuncularla ilgili dönem dönem tartışılan bu konu, son olarak 2014'te, Lazio'nun 17 yaşındaki oyuncusu Joseph Minala'ya yöneltilen suçlamalarla gündeme taşınmıştı. Lazio kulübü ise yaş küçültme iddialarını reddetmişti. 25 yaşındaki Minala kariyerini Serie C takımlarından Lucchese'de sürdürüyor.

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Futbolu bıraktıktan sonra oğlunun adını verdiği 'Danny Ude Oil' isimli bir şirket kuran Udeze, iş seyahatleri için sık sık yurt dışına çıkıyor ve vaktinin büyük bölümünü şirketini geliştirmek için harcıyor. Formda kalmak için egzersizlere devam ettiğini söyleyen Udeze, teknik direktörlüğü ise düşünmüyor.

"Futbola dönmemek üzere veda ettim. Ruhum hala istekli, ama bedenim buna hazır değil."