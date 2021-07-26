Manchester City’nin eski oyuncusu, takımının Harry Kane yerine Chelseali genç oyuncuyu alması gerektiğini düşünüyor.

Sergio Agüero’nun Barcelona ile anlaşmasının ardından kadrosuna bir golcü takviyesi yapmak isteyen Manchester City, Harry Kane’i kadrosuna katmak istiyor.

İngiliz devinin geçtiğimiz günlerde Tottenham’la anlaşmasının ardından İngiliz santrfora da yüklü bir maaş teklif ettiği ve Kane'in Premier Lig'in en yüksek maaşlı oyuncusu olacağı iddia edilmişti.

Her ne kadar Guardiola forvet transferindeki önceliğini Harry Kane olarak belirlemiş olsa da, Manchester City’nin eski orta saha oyuncusu Trevor Sinclair, takımının Chelseali genç ismi transfer etmesini öneriyor.

Neler söylendi?

İngiliz basınından talkSPORT’a konuşan Sinclair, City’nin Tammy Abraham’ı transfer etmesini istediğini belirtti:

“Tammy Abraham’ın neden hak ettiği şansı bulamadığını anlamıyorum.”

“Bence o, üst düzey bir Premier Lig golcüsü. Skorer bir oyuncu olduğunu da burada kanıtladı. Thomas Tuchel, ondan verim alabilecek bir teknik direktör.”

“Abraham’ı Manchester City’de görmeyi isterdim. Bence o oldukça yetenekli bir genç oyuncu. Guardiola’nın teknik direktörlük becerileriyle ve City’deki diğer oyuncularla büyük işlere imza atabilir.”

40 milyon pound karşılığında Abraham’ı mı, yoksa 150 milyon pound karşılığında Harry Kane’i mi tercih edeceği sorusuna Sinclair şöyle cevap verdi:

“Abraham. Bence bir oyuncu için o kadar yüksek meblağlar harcanmamalı.”

Abraham’ın kariyeri

Adı Arsenal ve Aston Villa gibi takımlarla da anılan Tammy Abraham’ın Chelsea’den ayrılması bekleniyor.

2019-20 sezonunda Premier Lig’de oynadığı 34 maçta 15 gol kaydeden genç isim, geride bıraktığımız sezonda ise özellikle Tuchel döneminde yeteri kadar şans bulamamıştı.

2020-21 sezonunda Chelsea formasını tüm kulvarlarda 32 kez terleten Abraham, bu maçların 18’ine ilk 11’de başlarken 12 gol 4 asistlik bir performansa imza atmıştı.

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