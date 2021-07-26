Morutan: "Galatasaray'a transfer olmayı çok isterim"

Galatasaray'ın transfer etmek istediği iddia edilen Morutan, transferi hakkında açıklamalarda bulundu.

Yeni sezon öncesinde kadro planlaması çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda alınan PSV mağlubiyetinin ardından transfer girişimlerini hızlandırdı.

Rumen ekibi Craiova'dan Alexandru Cicaldau'yu 6.5 milyon euro karşılığında transfer eden sarı-kırmızılılar; Sacha Boey ve boştaki Patrick van Aanholt'u da kadrosuna kattığını açıklamıştı.

Kadrosunda bir revizyona gitmek isteyen Galatasaray, Romanya'da forma giyen oyuncularla ilgilenmeye devam ediyor.

Steaua Bükreş forması giyen 22 yaşındaki hücumcu Olimpiu Morutan'ın menajeri de Galatasaray'ın oyuncusuyla ilgilendiğini açıklamıştı. Gazeta Sporturilor 'a konuşan menajer, şunları söyledi:

"Fatih Terim'in Morutan'ı istediği doğru. Galatasaray Morutan'la ilgileniyor, oyuncu da ayrılmak istiyor. Ancak transfer kolay biten bir şey değil. Teklifleri burada açıklamam da doğru olmaz."

Steaua Bükreş'in Craiova'yı 4-1 mağlup ettiği maçta jeneriklik bir gol kaydeden Rumen oyuncu, karşılaşmanın ardından Galatasaray'ın gösterdiği ilgi ile de alakalı açıklamalarda bulundu.

Morutan'ın sözleri

Galatasaray'a transfer olup olmayacağı sorulan Morutan, bu soruya şu şekilde yanıt verdi:

"Galatasaray söylentileri nereden çıktı bilmiyorum ama transfer olursam çok mutlu olurum."

"Fiyatımı düşürmek için ilk 2 maçı kötü oynadım. Şaka yapıyorum. Cicaldau'yu transferi nedeniyle tebrik ederim. Ona iyi şanslar diliyorum."

Steaua Bükreş'ten Morutan açıklaması

Rumen gazeteci Emanuel Roşu'nun haberine göre kulübün sahibi Becali, Galatasaray'ın Cicaldau'dan önce Olaru ile ilgilendiğini açıkladı:

"Olaru için ne kadar istediğimi sordular. Ben de bu transferin 10 milyon euro'dan bir cent bile aşağısına bitmeyeceğini söyledim."

"Galatasaray'ın Morutan ilgisi hakkında bir bilgim yok, henüz resmi bir teklif yapılmadı."

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