City, Kane takası için dört ismi gözden çıkardı

Harry Kane’i transfer etmek isteyen Manchester City, Tottenham’a takasta önereceği dört ismi belirledi.

Sergio Agüero’nun kontratının sona ermesiyle Barcelona’nın yolunu tutmasının ardından Pep Guardiola, kadrosuna yıldız bir santrfor takviyesi yapmak istiyor.

Manchester City, Tottenham’dan ayrılmak istediğini işaret eden Harry Kane’i transferdeki önceliği olarak belirledi.

Tottenham’ın istediği bonservis bedelini fazla bulan City, takasta da bir oyuncu önermek istiyor.

City, dört oyuncusunu gözden çıkardı

L’Equipe’in haberine göre transfer döneminin başında Kane için yaptığı 115 milyon euro’luk teklif reddedilen City, İngiliz golcünün bonservisini aşağıya çekmek için takasta kullanabileceği dört ismi belirledi.

City, Tottenham’la 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunan oyuncu için bir miktar bonservis bedelinin yanı sıra Raheem Sterling, Bernardo Silva, Riyad Mahrez ve Gabriel Jesus’tan birini de önermek istiyor.

Neler söylendi?

Tottenham Başkanı Daniel Levy’nin Kane’i ısrarla takımda tutmak istemesinin yanı sıra yeni teknik direktör Nuno Espirito Santo da başarılı oyuncuyla çalışmak istediğini dile getirmişti:

“Harry Kane dünyanın en iyi futbolcularından biri ve o bizim oyuncumuz, bu bizi gururlandırıyor. Tatilden dönünce geleceği hakkında konuşacağız.”

Harry Kane de geçtiğimiz dönemde Gary Neville’in YouTube kanalına konuk olmuş ve geleceğine dair düşüncelerini şöyle ifade etmişti:

“Bu konu kesinlikle kulüple tartışılması gereken bir konu. En büyük maçlarda boy göstermek, en büyük anların bir parçası olmak istiyorum.”

“Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde İngiliz takımlarının çok iyi işler başardığını izledik. Çok büyük maçlar oynadılar ve ben de bu maçlarda sahneye çıkmak istiyorum.”

“Yani, kariyerimde önemli bir karar vermemin gerektiği bir andayım, bunu başkanla da görüşmek istiyorum.”

“Tabii ki onun da kulübe göre bir planı olacaktır ama bu kararı ben vereceğim.”

Sterling’in geleceği

Manchester City ile inişli çıkışlı bir sezonu geride bırakan Sterling, Euro 2020’de ise üç gol kaydetmiş ve oynadığı oyunla turnuvaya damga vurmuştu.

Ancak City, Kane, Grealish gibi yüksek bütçeli transferlere kaynak yaratmak için Sterling’e gelecek teklifleri dinleme kararı aldı.

2015 yılında transfer edilen İngiliz oyuncu, Manchester City formasını tüm kulvarlarda 292 kez terletti ve 114 gol kaydetti.

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