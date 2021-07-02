Danimarka formasıyla Euro 2020’de büyük bir talihsizlik yaşayan Eriksen’in kariyerinin nasıl şekilleneceği belli oluyor.

CalcioMercato’nun haberine göre Christian Eriksen, önümüzdeki günlerde Milano’ya dönecek ve birtakım tıbbi testlerden geçecek. Bu süreçte sonra ise oyuncunun geleceğinin netleşmesi bekleniyor.

29 yaşındaki yıldız oyuncu, Danimarka’nın Euro 2020’deki ilk maçı olan Finlandiya maçında ani kalp durması yaşamıştı.

Sahada yapılan acil müdahalelerin ardından hastaneye kaldırılan Eriksen’e ilerleyen günlerde kalp pili takılmıştı.

Oyuncunun Serie A kariyeri ise şu an için belirsizliğini koruyor zira Serie A kuralları çerçevesinde bir futbolcunun kalp piliyle sahaya çıkmasına izin verilmiyor. Ancak Eriksen, sağlık testlerini geçmesi halinde başka liglerde kariyerine devam edebilir.

Bu belirsizliğin ardından Inter de, Milan’la sözleşmesi sona eren Hakan Çalhanoğlu’nu kadrosuna katmıştı.

Neler söylendi?

Eriksen’in durumu hakkında açıklama yapan Inter yöneticisi Marrotta ise şunlar söylemişti: “Eriksen’e önce insan olarak sonra da futbolcu olarak çok büyük saygı duyuyoruz. Umarız sağlığına tam anlamıyla kavuşur.”

“Daha sonra Eriksen’in sportif açıdan geleceğini de değerlendireceğiz ancak şu aşamada muhakkak bunda daha önemli olan şeyler var.”

Eriksen’in birkaç hafta içerisinde Milano’ya dönmesi ve yeni teknik direktörü Simone Inzaghi’nin yanı sıra takım arkadaşlarıyla tekrar buluşması bekleniyor. Faka Eriksen, tabii ki arkadaşlarıyla antrenmanlara katılamayacak. Bazı sağlık testlerine tabi tutulacak Danimarkalı oyuncunun geleceğine bundan sonra karar verilecek. Sonuçların olumlu olması ve kalp pilinin çıkarılması durumunda Eriksen, kariyerine Inter’de devam edebilir.

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