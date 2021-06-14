İngiltere, Avrupa Şampiyonaları'nda açılış maçını ilk kez kazandı

Avrupa Şampiyonası’na Hırvatistan’ı mağlup ederek başlayan İngiltere, tarihinde ilk kez açılışı galibiyetle yaptı.

İngiltere, Euro 2020 D Grubu’nda Hırvatistan’ı, Raheem Sterling’in 57. dakikada attığı golle 1-0 yendi.

Turnuvanın favorileri arasında gösterilen İngiltere için bu üç puanın özel bir anlamı daha vardı.

Avrupa Şampiyonası’nda onuncu kez boy gösteren İngiltere, düne kadar turnuvada oynadığı ilk maçlardan hiç galibiyet çıkaramamıştı. İngiltere’nin dokuz açılış maçında dört yenilgisi ve beş beraberliği bulunuyordu.

Yıl Rakip Skor 1968 Yugoslavya 0-1 1980 Belçika 1-1 1988 İrlanda 0-1 1992 Danimarka 0-0 1996 İsviçre 1-1 2000 Portekiz 2-3 2004 Fransa 1-2 2012 Fransa 1-1 2016 Rusya 1-1

Bellingham rekor kırdı

Teknik direktör Gareth Southgate, orta alanda Declan Rice'ın yanında sürpriz biçimde Kalvin Phillips'e görev verdi.

Sterling’in golünde asisti yapan Phillips, maç genelindeki performansıyla büyük beğeni topladı. Leeds United taraftalarının ‘Yorkshire’ın Pirlo’su’ lakabını taktığı 25 yaşındaki oyuncu, sakinliği ve yaratıcılığıyla İngiltere’nin oyunda hakimiyet kurmasını sağladı.

Tıpkı Phillips gibi İngiltere formasıyla büyük turnuvalardaki ilk maçına çıkan Jude Bellingham (17 yıl 349 gün) ise, Avrupa Şampiyonaları tarihinde forma giyen en genç oyuncu oldu.

İngiltere gruptaki ikinci maçını 18 Haziran'da İskoçya ile oynayacak.

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