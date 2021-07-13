PSG, Barcelona’yla sözleşmesi sona eren Messi’den vazgeçti

Fransız kulübün Messi ile Neymar'a tekrar aynı formayı giydirme girişimi başarısızlıkla sonuçlandı.

Paris Saint-Germain, Arjantinli yıldız Lionel Messi için yaptığı transfer girişiminde geri adım attı.

Fransa’da yayın yapan Le Parisien gazetesine göre; 1 Temmuz’dan bu yana serbest oyuncu konumunda bulunan Messi’yle iletişime geçen PSG, yıldız oyuncunun şartları karşısında masadan çekilme kararı aldı.

PSG başkanı Nasser Al-Khelaifi bir süredir Neymar ile Messi’yi Paris’te yeniden bir araya getirme hayalleri kuruyordu. Ancak görünüşe bakılırsa bu hayal gerçeğe dönüşmeyecek.

FFP engeli

Transfer döneminde şu ana kadar Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi, Sergio Ramos ve Gianluigi Donnarumma ile anlaşan PSG’nin, finansal fair-play sınırlarını aşmadan Messi’nin istediği maaşı ödeme imkanı bulunmuyor.

El Mundo, Messi'nin Barcelona ile 2017 yılında imzaladığı dört yıllık sözleşmeden toplam 555 milyon euro kazandığını açıklamıştı.

Messi ayrıca, Fransız kulübüne önceliğinin Barcelona olduğunu açık bir şekilde bildirdi.

Messi kalmak istiyor

Geçtiğimiz günlerde Copa America’da şampiyonluğa ulaşarak Arjantin ile ilk uluslararası kupasını kazanan Messi, sahalara dönmeden önce birkaç haftayı tatilde geçirecek.

Ancak Messi, tatilini bitirene kadar Barcelona ile yaşadığı kontrat sorununun çözüme kavuşturulmasını istiyor. La Liga yönetiminin belirlediği maaş sınırının üzerine çıkan Barcelona, bu nedenle Messi’yle yeni sözleşme imzalayamıyor.

Barcelona başkanı Joan Laporta, daha önce basına verdiği demeçlerde Messi’nin takımda kalacağına dair güvence vermişti. Arjantinli yıldızın bir numaralı tercihi de Barcelona’da kalmak. Ekonomik engeller aşılabildiği takdirde iki taraf da imzaya hazır.

Kariyerinde altı kez Ballon d’Or’u kazanan Messi, Arjantin ile yaşadığı Copa America zaferinin ardından bir kez daha bu ödülün en büyük favorisi olarak gösteriliyor.

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