Chelsea'ye 80 milyon euro'luk stoper

Premier Lig'e harika bir başlangıç yapan Chelsea, transfere doymuyor.

Thomas Tuchel yönetiminde Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve bu sezon gözünü diktiği Premier Lig'de sezona iki maçta altı puanla başlayan Chelsea, savunma hattını güçlendirmek için çalışmalara başladı. Daily Maily'de yer alan habere göre Londra ekibi Sevilla ile bir süre önce dondurduğu Jules Kounde görüşmelerine yeniden start verdi ve teklifini iletti.

Chelsea'nin Fransa Milli Takımı'nın da formasını giyen Kounde için 80 milyon euro'yu gözden çıkardığı kaydedilirken, kadroyu bu doğrultuda dizayn etme çalışmalarına hız verildi. Davide Zappacosta'nın 8 milyon sterlin'lik zorunlu satın alma opsiyonuyla Atalanta'ya kiralanması beklenirken, Ike Ugbo da 5 milyon sterlin karşılığında Genk'e katılacak.

Malang Sarr İtalya yolcusu

Kounde'nin katılması halinde rotasyonda bir hayli geriye düşecek olan Kurt Zoume için Tottenham ve West Ham'ın ilgisi devam ederken, geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'nin de gündemine gelen 22 yaşındaki Malang Sarr da büyük bir olasılıkla Serie A takımlarından Bologna'ya kiralanacak ve kariyerini İtalya'da sürdürecek.

Fransa Milli Takımı ile EURO 2020'de de boy gösteren Kounde, Sevilla'nın vazgeçilmezleri arasında yer alıyor. Daha önce Bordeaux forması da giyen Kounde, İspanyol ekibiyle 2019-2020 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'ni kazanma başarısı göstermişti. Kounde'nin takımların anlaşması halinde Chelsea'de oynamasına kesin gözüyle bakılıyor.

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