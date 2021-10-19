Chelsea'ye 148 milyon euro'luk stoper!

Premier Lig'de zirveyi isteyen Londra ekibi, Manchester City ve Barcelona'nın da istediği yıldız için kesenin ağzını açtı.

Thomas Tuchel'in göreve gelmesinin ardından Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan ve bu sezon gözünü Premier Lig şampiyonluğuna diken Chelsea'nin kadrosunu güçlendirme çalışmaları sürerken, gündeme gelen son isim dünyanın en iyi stoperlerinden biri oldu. Londra ekibinin Matthijs De Ligt için girişimlere başladığı belirtildi.

İngiliz basınından The Sun'da yer alan habere göre Hollandalı savunma oyuncusu Juventus'taki durumundan her ne kadar memnun olsa da yıldız oyuncunun menajeri transfer için Chelsea'nin yanı sıra Manchester City ve Barcelona ile temaslarını sürdürüyor.

148 milyon euro'luk serbest kalma bedeli ise transferi mümkün kılıyor.

Merih'in önüne geçti

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri'nin serbest kalma bedelinin daha altına göndermek istemediği De Ligt bu sezon Juventus formasıyla sekiz maçta forma giyerken, deneyimli teknik direktörün en güvendiği isimlerden biri olmuştu. Juventus'ta üç yılda üç hocayla çalışan 22 yaşındaki stoper, tüm hocaların vazgeçilmezi olmayı başardı.

Ajax forması giydiği dönemde Şampiyonlar Ligi finalinin adeta kapısından dönen 22 yaşındaki oyuncu, 2019 yazında 85 milyon euro'luk bonservis bedeliyle İtalyan devinin yolunu tutmuştu. Juventus'ta milli oyuncu Merih Demiral ile forma rekabetine giren De Ligt, bu rekabetin kazananı olmuş ve Merih'in Atalanta'ya transferinin nedenlerinden biri olmuştu.

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