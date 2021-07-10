Chelsea'nin ve İtalya'nın yıldızı Jorginho: “Futbol oynamayı annemden öğrendim”

İtalya’nın başarılı orta saha oyuncusu kariyerindeki bu noktaya zorlu basamaklardan tırmanarak geldi.

Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselen İtalya milli takımının temel taşlarından biri olan Jorginho’nun futbol dünyasının zirvesine yaptığı yolculuk hiç kolay geçmemiş.

Brezilya’nın güneyindeki sahil kasabası Imbutiba, artık sadece harika manzarasıyla değil, aynı zamanda Jorginho’nun büyüdüğü yer olarak da tanınıyor.

Jorginho, kendisi de bir futbolcu olan annesi Maria Tereza Freitas’tan çok şey öğrenmiş. Yetenekli oyuncu Maria’nın ilk aşamadaki rolünü şöyle anlatıyor:

“Yanımıza bir top alır ve sahile gider, akşama kadar kum üzerinde top tekniği çalışırdık.”

Jorginho altı yaşındayken eşinden boşanan Maria, oğlunun hayattaki her şeyi haline gelmiş. Geçimlerini sağlamak için temizlik işleri yapan Maria, bir yandan Jorginho’yu futbol oynadığı yerel kulüp Bruscao’nun antrenmanlarına götürmeye devam etmiş.

Ayrılık yıldırmadı

İkili arasında çok güçlü bir bağ var. 13 yaşındayken kariyerini ilerletmek için evinden 180 kilometre uzaktaki bir yere taşınması gereken Jorginho, o günlerde çok zorlanmış.

“O dönemden bahsettiğimde boğazımda bir şeyler düğümleniyor.”

Jorginho, İtalyan girişimciler tarafından Brezilyalı yetenekleri keşfetmek için kurulan Guabiruba projesine seçilmiş ve zorlu şartlara göğüs gerip Verona’dan bir sözleşme kapmayı başarmış.

İtalya'da kendini kabul ettirmesi zaman aldı

Ancak İtalya’da da hayatı ilk günden itibaren toz pembe geçmemiş. Transferi ayarlayan menajer 27,000 sterlini cebe indirirken, Jorginho haftada 18 sterlinle hayatını idame ettirmek zorunda kalmış. Bir buçuk yıl süren bu durum Jorginho’yu bırakmanın eşiğine getirse de, annesi hayalinin peşinden gitmesi için onu yüreklendirmiş.

“İkinci yılımda profesyonel oyuncularla çalışmaya başladım ve kardeşim diyebileceğim Brezilyalı kaleci Rafael Pinheiro ile tanıştım. Ardından her şey değişti.”

Serie D takımlarından Sambonifacese’ye kiralanan Jorginho, 2011’de Verona’ya döndü ve 18 yaşındayken A takımla ilk maçına çıktı. Verona’daki performansıyla dikkat çeken Jorginho, buradaki üç sezonun ardından Napoli’ye transfer oldu.

Avrupa'nın zirvesinde

Napoli’de geçirdiği dört yılda elit orta saha oyuncuları arasındaki yerini iyice perçinleyen Jorginho, 2018’de Chelsea’ye imza atarak yeteneklerini Premier Lig’e taşıdı.

Chelsea ile 2020/21 sezonunda Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran Jorginho, İtalya’yla Euro 2020’yi kazanarak sezonu iki büyük kupayla tamamlayabilir.

İtalya, 11 Temmuz Pazar günü Avrupa Şampiyonası finalinde İngiltere ile karşılaşacak.

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