İtalya Milli Takımı'nın ve Milan'un unutulmaz orta saha oyuncusu, İtalya Milli Takımı'nın Chelsea'de forma giyen yıldızını övdü.

EURO 2020'de finale yükselen İtalya'nın unutulmaz orta saha oyuncularından Massimo Ambrosini, kariyerini Premier Lig takımlarından Chelsea'de sürdüren Jorginho'nun milli takıma yaptığı katkının önemini vurguladı. Brezilya asıllı oyuncunun yeri doldurulamaz bir isim olduğunu belirten Ambrosini, ülkesinin şampiyonluk ihtimali için de bir hayli umutlu.

Ambrosini ne söyledi?

Goal'e verdiği özel röportajda İtalya'nın oldukça geniş bir orta saha rotasyonuna sahip olduğunu belirten Ambrosini, Mancini'nin takdiri hak ettiğini söyledi:

"Jorginho büyük bir kaliteye sahip harika bir oyuncu. İtalya'nın oynamak istediği oyun için son derece büyük bir öneme sahip. Topla temas etmeyi ve oyunu kontrol etmeyi seviyor. Çok zeki bir oyuncu.

"Mancini'ye cesur ve karakterli bir takım yarattığı için teşekkür etmemiz gerekiyor. Finalin sonucu ne olursa olsun İtalya'yı getirdiği nokta unutulmayacak. Final maçları her zaman unutulmaz olur ve yerinde izlemek isterdim.

"Wembley'de bu kadar çok İngiliz taraftarın olacak olması İngiltere'yi etkileyebilir çünkü oyuncular kendi ülkesinde final oynamaya alışkın değil. Bu durum bazı oyuncuların baskı hissetmesine neden olabilir. İngiltere gerçekten güçlü bir takım.

"Onlardan İtalya'ya isteyeceğim oyuncu ise Harry Kane olurdu. Turnuvaya pek iyi başlayamadı ama fark yaratabilecek bir oyuncu olduğunu sonrasında ispatladı."

Dört şampiyonluk kazanmıştı

Kariyerinin çok büyük bir bölümü Milan'da geçiren unutulmaz futbolcu, kırmıız-siyahlı takımla dört Serie A ve iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı. Milli formayı 35 kez giyen Ambrosini EURO 2000'de grupta Türkiye'yi 2-1 mağlup edip, sonrasında turnuvayı finalde Fransa'ya kaybeden İtalya Milli Takımı'nın da bir parçasıydı.

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