Alessandro Nesta: Zdenek Zeman taktiksel olarak ışık yılı ilerdeydi!

Milan'ın unutulmaz savunma oyuncusu, bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan eski teknik direktörünü övdü.

EURO 2020'de finale yükselen İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Alessandro Nesta, teknik direktörlüğe başlamasında kendisine ilham veren ismin bir dönem Fenerbahçe'de de görev yapan Zdenek Zeman olduğunu söyledi. Son olarak Serie B takımlarından Frosinone'yi çalıştıran 45 yaşındaki efsane, eski hocasından övgüyle bahsetti.

Nesta ne söyledi?

Sportweek'e yaptığı açıklamada teknik direktörlüğe adım atmasının nedenini rekabet tutkusu olduğunu belirten Nesta, örnek aldığı teknik adamlara değindi:

"Teknik direktörlüğe başladım çünkü sahaya girmeden, rekabet olmadan yaşayamazdım. Bu tutkuyu elimden alırsanız ne yapacağımı bilmiyorum.

"Rol modelim her zaman Zdenek Zeman oldu. Taktiksel olarak diğerlerinin ışık yılı ilerisindeydi. Büyük oyuncular kadınlar gibi karmaşıktır ama o büyük oyuncuların olduğu soyunma odasını harika bir şekilde yönetirdi.

"Ve sonra Carlo Ancelotti... Ancelotti ikinci babam gibiydi. Oyuncularından her zaman çok şey talep ederdi ama bunu yaparken nefes almanıza izin vermeyi ihmal etmezdi. Ancelotti için her şeyi yapardım. Hata yapsak bile bize sırtını dönmeyeceğini bilirdik. Sorunları hemen çözer ve bizi sakinleştirirdi."

Fenerbahçe macerası kısa sürmüştü

Kariyerinin çok büyük bir bölümü İtalya'da geçen 74 yaşındaki Zeman, Nesta ile birlikte çalıştığı Lazio'nun yanı sıra Roma ve Napoli gibi önemli kulüplerde de görev yapmıştı. Fenerbahçe'ye 1999-2000 sezonunda Rıdvan Dilmen'in yerine gelen Zeman'ın sarı-lacivertli takımdaki macerası ise oldukça kısa sürmüştü.

Daha fazla okuma