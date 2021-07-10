Erling Haaland'ın gelecek sezon hangi takımın formasını giyeceği sorusu cevabını beklerken, öne çıkan takım Chelsea oldu.

Geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşan ve gelecek sezon Premier Lig'de de zafere ulaşmayı planlayan Chelsea, Erling Haaland yarışında yalnız kaldı. Norveçli yıldız için 158 milyon euro'yu gözden çıkartan Londra ekibi, pandeminin getirdiği ekonomik problemlerden dolayı bu bedeli ödeyebilecek tek takım olarak öne çıktı.

İngiliz basınından Express'te yer alan habere göre Haaland transferine kaynak oluşturabilmek için beş oyuncusunu gözden çıkartan Chelsea, 158 milyonun önemli bir kısmını kadrosunda düşünmediği oyuncuların satışından elde etmeyi planlıyor. Chelsea'nin Milan'a transferi an meselesi olan Olivier Giroud'nun yanı sıra beş isimle daha yolları ayırması bekleniyor.

Liste kabarık

Gözden çıkartılanlar listesinin ilk sırasında açıklanan bonservis bedellerine göre futbol tarihinin en pahalı kalecisi olan Kepa Arrizabalaga bulunuyor. Chelsea için üç yıldır tek lig maçına çıkmayan Tiemoue Bakayoko Chelsea'de transfer listesine konulan bir diğer isim oldu.

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Aston Villa'da geçiren Ross Barkley, Erling Haaland'ın takıma katılması halinde rotasyonda iyice geriye düşecek olan Tammy Abraham ve transfer olduğu günden bu yana bir türlü beklenen seviyeye çıkamayan Kenedy ise Chelsea'nin Haaland için gözden çıkardığı diğer isimler oldu.

Geride bıraktığımız sezonda Dortmund formasıyla bütün kulvarlarda 42 gol atan ve henüz 20 yaşında olmasına rağmen Avrupa futboluna damgasını vuran Haaland'ın kariyerini Real Madrid'de sürdürmek istediği ancak İspanyol ekibinin maliyetli transfer tercihini Kylian Mbappe'den yana kullanacağı öne sürülmüştü.

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