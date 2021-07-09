Kerem Aktürkoğlu ile benzer pozisyon ve rollerde oynasalar da, her iki oyuncunun farklı özellikleri olduğunu söylemek mümkün.

Bir süredir transfer gündeminde ismi sıkça duyulan, 21 yaşındaki kanat forvet oyuncusu Barış Alper Yılmaz Galatasaray’a transfer oldu. Oyuncunun özellikle kanat rotasyonunda, ilk etapta, kulübeden katkı sunması, sonrasında ise daha fazla süre alarak gelişmesi bekleniyor.

Tıpkı Kerem Aktürkoğlu'nun 3. Lig'de yaptığı gibi, Barış Alper Yılmaz'ın da geçtiğimiz sezon 1. Lig'de yaptığı skor katkısı (13 gole doğrudan etki) ve özellikle geçiş oyunundaki yıpratıcı koşuları fazlasıyla dikkat çekiciydi.

Sol kanatta, ters ayakla, geniş alanda top taşıyan ve temel görevi takımın hücuma çabuk geçişini sağlamak olan Barış Alper Yılmaz; fiziksel açıdan Kerem’den daha güçlü ve dayanıklı bir oyuncu. Top sürerken ve topsuz koşularında sürati kadar gücü ve dayanıklılığından fazlasıyla yararlanıyor. Patlayıcı hızını ve devamlılığını dikkat çekici hale getiren şeyin de tam olarak bu kombinasyon olduğu söylenebilir. Ancak, Kerem’in de Barış’a göre dar alanda daha çabuk ve topla becerilerinin daha iyi olduğunu söylemek mümkün. Her iki oyuncunun da kapalı savunmalara karşı alan pratikleri ve karar mekanizmaları halen gelişme aşamasında. Bu, ikilinin en büyük engelleri… Bununla birlikte Barış Alper Yılmaz’ın özellikle pas ve şut kalitesini daha iyi bir seviyeye çekmesi gerekiyor.

Oyuncunun Ankara Keçiörengücü’nde, topu aldığı zaman, geniş alanda fiziksel yetkinliğiyle çözdüğü sorunların benzerlerini burada da çözüp dikkat çekeceği maçların olması muhtemel. Ancak eğitilmesi ve oyun kültürü kazandırılması gereken bir oyuncu olduğu da gerçek...

Galatasaray’da geçtiğimiz sezon yaşanan en büyük sorunlardan biri olan 2 ve 3. bölgeler arasında set kurgusu ve oyun aklı eksikliği bu senede yaşandığı takdirde Barış Alper Yılmaz’ın gelişeceği ortamı bulması ve “büyük” beklentileri karşılaması kısa vadede mümkün olmayacaktır.

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