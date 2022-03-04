Ukrayna-Rusya krizinin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e olan yakınlığının kulübe zarar vermemesi adına Chelsea'yi satma kararı alan Roman Abramovich'in istediği fiyat belli oldu.

Abramovich'in satış işlemleri için görevlendirdiği Raine Group LLC'nin kurucuları arasında yer alan Joe Ravitch, satış işlemleri için aceleci davranmayacaklarını söyledi.

Reuters'te yer alan habere göre Ravitch, Rus iş adamının adil bir fiyat beklediğini belirtirken, en iyi teklifi değerlendireceklerini söyledi.

Chelsea'nin yeni sahibinin kulübü ileriye taşıyacak bir isim olmasını önemsediklerinin altını çizen Ravitch, satış sürecine ilişkin ayrıntıların ise kamuoyu ile paylaşılmasının zor olduğunu belirtti.

3 milyar sterlin isteniyor

Geçtiğimiz hafta ismi açıklanmayan bir yatırımcıdan gelen 2.5 milyar sterlinlik bir teklifi geri çeviren Abramovich'in kulüp için 3 milyar sterlin istediği kaydedilirken, İsviçreli milyarder Hansjorg Wyss ile LA Dodgers'ın sahibi Todd Boehly'nin kulübü satın alabilmek için bir konsorsiyum kurma hazırlığında olduğu biliniyor.

Öte yandan Rus oligarkların İngiltere'deki mülklerine tazminatsız bir şekilde el koyma yolunu açacak bir yasa tasarısı hazırlığında bulunan İngiltere Hükümeti'nin bu adımının Premier Lig kulüplerini kapsamaması bekleniyor.

Kulüpleri cezalandırmak gibi bir niyeti olmayan İngiltere Hükümeti'nin Chelsea'yi de bu konuda bilgilendirdiği öne sürülüyor.

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