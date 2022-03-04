Liverpool yıldızı Mohamed Salah: Ballon d'Or sonucu beni şok etti

Liverpool yıldızı Mohamed Salah, 2021 Ballon d'Or oylama sonucunun kendisini şok ettiğini ve bu kadar düşük bir sırada olmayı kimsenin beklemediğini söyledi.

Ancak Mısırlı, başarılı hissederek ölmek için hali hazırda yeterince iş yaptığını iddia ediyor.

Salah bu yıl ülkesiyle Afrika Uluslar Kupası finaline ulaştı ve kulübü Liverpool, Premier Lig'de şampiyonluk yarışını bırakmıyor.

Mohamed Salah ne söyledi?

Ballon d'Or'da 30 kişilik kısa listenin belirlenmesinin ardından çeşitli ülkeleri temsil eden gazeteciler bir araya gelerek oy veriyor ve kazananı belirliyor. Bu yıl ödülün sahibi Lionel Messi olurken Mohamed Salah oylamada yedinci sıradaydı.

Mısır TV ve DMC'ye konuşan Mohamed Salah şu ifadeleri kullandı: "[Ballon d'Or oylamasında daha iyi performans gösterememek] beni şok etti, ancak söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Dünyada kimse yedinci olacağımı beklemiyordu ama olan buydu."

Mısırlı yıldız, FIFA World XI'e girememesiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Komplo teorileri kurmuyorum ama yanlış seçimler olabilir ve futbolun popüler olmadığı birçok ülke var. Bilmiyorum. Seçimler neye göre yapılıyor? Ama ben komplo teorilerine inanmıyorum. Özellikle FIFA seçimlerinde bana karşı kişisel bir şey olduğu hissine kapılmıyorum, ancak gerçek bu."

Mohamed Salah kariyeri boyunca birçok başarıya imza attığının da altını çizdi:

"İnsanların bana yönelik olumlu yorumları hakkında ne hissettiğimi anlatacak kelime bulamıyorum."

"Bugün ölseydim, elde etmek istediğim birçok şeyi başarmış olacağım."

"Milli takıma geldiğimde ne kadar mutlu olduğumun farkında değiller, milli takım formasını giymek benim için bir onur. Hayatımda oynadığım en önemli maç, Kongo'ya karşı 2018 Dünya Kupası eleme maçıydı, galibiyet golünden sonraki mutluluğum tarif edilemezdi."

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Mohamed Salah, 2022 Ballon d'Or oylamasını ise özellikle Liverpool Premier Lig veya Şampiyonlar Ligi'ni kazanırsa, yedinci sıradan daha yüksek bir seviyede bitirme şansına sahip.

Mısırlı oyuncu, bu yıl Premier Lig'de 19 gol ve 10 asist yaptı.

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