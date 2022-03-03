Manchester United'da oyuncular Harry Maguire'a karşı cephe aldı

Sezon başında yaptığı önemli transferlere rağmen beklentilerin altında kalan Manchester United, sahada yaşanan hayal kırıklıklarıyla olduğu kadar saha dışındaki problemlerle de gündemde.

Times'ın haberine göre; son dönemde yaşanan olayların ardından soyunma odasında Harry Maguire'a yönelik bir tavır oluştu.

Geçtiğimiz ay Harry Maguire ile Cristiano Ronaldo arasında bir kaptanlık krizi yaşanmıştı. Kaptanlık pazubandının Portekizli yıldıza geçeceğine dair söylentiler çıkmış, bunun üzerine açıklama yapan menajer Ralf Rangnick, Maguire'ın sezon sonuna kadar kaptan olarak kalacağını söylemişti.

Ne yaşandı?

Ancak Rangnick'in Maguire'a olan bu desteği ve düşük performansına rağmen ona ilk 11'de şans vermekten vazgeçmemesi takım içinde sorunlara yol açtı.

Takım arkadaşları, Maguire'ın kulübün yüksek standartlarını karşılayabilecek düzeyde bir futbol sergilemediğini düşünüyor.

Maguire'la diğer oyuncular arasındaki ilk gerginlik, Ekim ayında Leicester City'ye 4-2 kaybedilen maçın ardından yaşanmıştı.

İddialara göre bazı oyuncular, Maguire'ın Leicester City'den transfer edildikten sadece altı ay sonra kaptanlığa getirilmesinden rahatsız oldu.

Cristiano Ronaldo'nun takımdaki genç oyuncuları kanatları altına alması da Maguire'ın takım içindeki yerini sarsan gelişmelerden biriydi.

Jadon Sancho, Scott McTominay, Marcus Rashford gibi isimlere mentörlük yapan 37 yaşındaki Ronaldo, takımda geldiği günden bu yana liderlik rolünü Maguire'dan devralmış gibi gözüküyor.

Rangnick sahip çıkmıştı

Rangnick, Maguire'ın performansındaki düşüşü oyun anlayışındaki değişikliğe bağlamış ve oyuncusunun zamana ihtiyacı olduğunu söylemişti.

"Şu anda oynadığımız oyun onun için yeni, İngiltere milli takımında üçlü savunmada oynamaya alışık, biz Manchester United'da dörtlü oynuyoruz. Önde savunma yapmaya çalıştığımızda yeterince proaktif davranamıyor."

"Buna alışması ve ayak uydurması zaman alacak. O bizim kaptanımız ve bunun değişmesi için bir sebep göremiyorum."

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