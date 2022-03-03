Barcelona'nın ara transferde yaptığı 55 milyon euro'luk Ferran Torres hamlesini sorgulayan Ronald Koeman, Lionel Messi'nin altı ay önce takımdan ayrılmasına anlam veremiyor.

Kulüp, La Liga tarafından belirlenen maaş limitini aşması nedeniyle Messi'ye yeni sözleşme önerememişti. Kariyeri boyunca Ballon d'Or ödülünü yedi kez kazanan Arjantinli yıldız, 20 yıllık Barcelona macerasını noktalayarak Paris Saint-Germain'e transfer oldu.

Messi'nin ardından Antoine Griezmann, Philippe Coutinho gibi yıldızlar da takımdan gönderilmiş, Barça'nın 2021/22 sezonuna yaptığı kötü başlangıcın ardından teknik direktör Koeman'la yollar ayrılmıştı.

Ne söyledi?

Koeman'dan koltuğu devralan Xavi, ara transfer döneminde Manchester City'nin yıldız ismi Ferran Torres'i kadrosuna katmayı başardı.

Ancak Torres'e ödenen yüklü bonservis bedeli, Koeman'ın yönetimin dürüstlüğünü sorgulamasına yol açmış gibi görünüyor.

Algemeen Dagblad'a konuşan Hollandalı aklındaki şüpheleri şu sözlerle ifade etti:

"Kulüp yönetiminin ısrarı üzerine, finansal durumu düzeltmek için bazı oyuncuların gidişine onay verdim."

"Ama Lionel Messi'nin gitmesine izin verdikten sonra gidip 55 milyon euro'ya oyuncu transfer ettiler."

"Bunu görünce insanın aklına başka şeyler geliyor. Messi neden gitmek zorundaydı?"

Barcelona'nın 2022'de transfer ettiği oyuncular

Katalan ekibi, Torres transferinde de bazı pürüzler yaşadı. Torres'e lisans çıkarılabilmesi, yeni sözleşmeye imza atan Samuel Umtiti'nin maaşında indirime gitmesiyle mümkün oldu.

Barcelona, Torres'e ek olarak üç yeni transfer daha yaptı, fakat bu oyuncuların hiçbiri için bonservis bedeli ödenmedi.

Arsenal'in serbest bıraktığı Pierre-Emerick Aubameyang'ı kadrosuna katan Barça, Wolverhampton'dan Adama Traore'yi 29 milyon sterlin'lik satın alma opsiyonuyla kiraladı. Xavi diğer hamlesini de eski takım arkadaşı Dani Alves'i takıma döndürerek yaptı.

Transferlerin etkisiyle yükselişe geçen Barcelona ligde ilk dört yarışına dahil olurken, Avrupa Ligi'nde de kupa hedefiyle yoluna devam ediyor.

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