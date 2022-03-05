Roman Abramovich, Ukrayna-Rusya krizinin ardından kaçınılmaz son olarak İngiltere'deki yatırımını çekti ve Chelsea'yi satışa çıkardığını açıkladı.

Satıştan elde edilecek gelirin Ukrayna'daki savaş mağdurlarına bağışlanacağını duyuran Rus milyarder, kulübün devri için görüşmelerini sürdürüyor.

İngiliz basınından Daily Mail'in haberine göre ise Türkiye'deki iddialar ciddi.

Detaylar neler?

Söz konusu haberde Abramovich'in, çarşamba günü 48.7 milyon sterlin değerindeki lüks uçağıyla Moskova'dan İstanbul'a geldiği bildiriliyor.

Rus milyarderin İstanbul'dan da özel uçakla Ankara'ya uçtuğu gelen bilgiler arasında.

Abramovich, sahibi olduğu Premier Lig kulübü için yaklaşık 3 milyar sterlin'lik bir fiyatla alıcı arıyor.

Chelsea'nin Türkiye'deki taliplisi kim?

Türk iş adamı Muhsin Bayrak'ın, son günlerde Abramovic'ten Chelsea'yi satın almak için teklifte bulunduğu biliniyor.

Geçtiğimiz günlerde haberleri doğrulayan Bayrak, Yeni Şafak'a verdiği demeçte şunları söylemişti:

"Chelsea'nin satın alma şartlarını Roman Abramovich'in avukatlarıyla görüşüyoruz. İmzalar için görüşmeler yapıyoruz. Yakında Londra'da Türk bayrağını dalgalandıracağız.

"Pazarlık sürecinin sonuna gelindi ve yakında imzayı atmayı planlıyoruz. Bu satışın Türkiye için de önemi çok büyük.

"Biz teklifimizi yaptık. Rusya ve Ukrayna krizinden dolayı Türkiye’yi güvenli buldukları için satış sonrası paranın büyük kısmını Türkiye’de almak istiyorlar."

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