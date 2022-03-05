Real Madrid, Inter ve Milan gibi kulüplerde forma giyen Hollanda Milli Takımı'nın eski oyuncularından Clarence Seedorf, Müslüman olduğunu duyurdu.

Seedorf, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda müslüman olduğunun bilgisini verdi.

İslam ailesine katıldığı için mutlu olduğunu kaydeden Hollandalı eski futbolcu, kendisini kutlayan herkese teşekkür etti.

Özellikle sevgilisi Sophia’ya minnettar olan Seedorf, islamı kendisine anlatan ve tanıtan kişinin kız arkadaşı olduğunu belirtti.

Hollandalı eski yıldızın aldığı bu karar, birçok kişinin ilgisini çekerken sosyal medyada büyük bir ilgi gördü.

Ne söylendi?

Clarence Seedorf, müslüman olduğuna dair sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İslam ailesine katılmamı kutlayan herkese teşekkür ederim.

"Bana İslam'ı tanıtan ve öğreten sevgilim Sophia'ya özellikle teşekkür ederim."

Seedorf’un kariyeri

Futbol hayatına Hollanda’nın köklü kulübü Ajax’ta başlayan Seedorf; ardından İtalyan ekibi Sampdoria’nın yolunu tuttu.

Seedorf'un, Sampdoria’da gösterdiği performans, İspanyol devi Real Madrid’e transfer olmasını sağladı.

4 yıl Real Madrid formasını giyen Hollandalı eski futbolcu, yeniden İtalya’ya transfer oldu, ancak bu sefer Inter ile anlaştı.

Seedorf; Inter’de 2 yıl oynadıktan sonra 10 yıl formasını giyeceği Milan’a geçiş yaptı.

İtalya’dan ayrıldıktan sonra futbol hayatının son dönemini Brezilya’dan geçiren Hollandalı eski oyuncu, son olarak Botafogo’da oynadı ve emekli oldu.

Orta sahada 10 numara pozisyonunda görev yapan Seedorf, yüksek tekniği ve oyun aklıyla göze çarpıyordu.

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