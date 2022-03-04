Pep Guardiola: "NATO ve Avrupa ülkeleri, Ukrayna konusunda başarısız"

Doğu Avrupa'da yükselen siyasi gerilimle birlikte, pek çok kişi Vladimir Putin tarafından onaylanan askeri harekatın ardından Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kaldı.

Tırmanan gerilim ile birlikte futbol dünyası da olaylara kayıtsız kalmıyor.

Son olarak Manchester City'nin Katalan menajeri Pep Guardiola, Ukrayna'da yaşananlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ne söylendi?

Pep Guardiola'ya Premier Lig'in Ukrayna halkıyla dayanışma sözü verme konusundaki düşünceleri soruldu.

Guardiola, "Önemli ama sonuçta sadece bir jest" dedi.

"Dünyanın her yerinde kişisel ve toplu olarak bir şeyler yapın. Politikacılar bunlardan kaçınabilir. Bunun nedeni tam bir başarısızlık örneği göstermeleridir.

"Bunlar oluyor çünkü beceriksizler. Her zaman masum insanların acı çektiği yerde oluyor. Hala oluyor. NATO ve Avrupa ülkeleri başarısız."

Zinchenko'nun durumu

Kulüp kaptanı Fernandinho, Ukrayna milli takım kaptanı Oleksandr Zinchenko'ya Manchester City'nin FA Cup'ta Peterborough United ile oynadığı karşılaşmada kaptanlık bandını verdi.

Premier Lig'de Manchester United'a karşı kritik bir maç öncesinde konuşan Pep Guardiola'dan, Zinchenko'nun durumu hakkında yorum da istendi.

Katalan menajer, "Savaş devam ettikçe daha da kötüleşecek, endişe verici" diye sözlerine başladı.

"Ülkesinde inanılmaz projeler yapıyor. Herkesten daha iyi biliyor, orada ailesi var. Durum daha da kötüye gidiyor. Sekiz, dokuz gün. Ne yazık ki, daha uzun sürecek."

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