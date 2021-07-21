Chelsea ve Dortmund, İtalyan yıldız için yarışıyor

Geçen sezon iyi bir performans gösteren ve Euro 2020’de de sahneye çıkan İtalyan yıldız için Chelsea ve Dortmund yarışıyor.

Son Şampiyonlar Ligi şampiyonu Chelsea, yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek isterken hücum opsiyonlarını da arttırmak istiyor.

Jadon Sancho’nun Manchester United’la anlaşmasının ardından Borussia Dortmund’da hücum oyuncusu arayışlarını sürdürüyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre bu iki Avrupa devi, Domenico Berardi’yi kadrosuna katmak istiyor.

Neler yaşandı?

İtalyan gazeteci Alfredo Pedullà’nın haberine göre Chelsea ve Borussia Dortmund, Sassuololu yıldızın durumunu takip ediyor.

Federico Chiesa ile de ilgilenen Chelsea, Juventus’un oyuncuyu satmaya yanaşmamasının ardından transferden vazgeçti ve alternatif arayışlarına yöneldi.

Sancho’nun Premier Lig’e gitmesiyle birlikte kenar oyuncusu transfer etmek isteyen Dortmund da İtalyan oyuncunun durumunu takip ediyor.

Bir diğer İngiliz ekibi West Ham’ın da başarılı oyuncuyla ilgilendiği belirtilirken haberde Milan, Lazio ve Fiorentina gibi Serie A kulüplerinin de Berardi’yi kadrolarına katmak istediği ancak oyuncunun önceliğinin yurt dışında oynamak olduğu belirtildi.

Berardi’nin kariyeri

Profesyonel kariyerinin başlangıcından beri Sassuolo forması giyen Berardi, geçmişte Juventus’tan gelen teklifi de reddederek kulübünün formasını terletmeye devam etmişti.

Geride bıraktığımız sezonda oldukça verimli bir performans gösteren yıldız oyuncu, 30 Serie A karşılaşmasında 17 gol kaydederken 8 de asist yapmıştı.

Euro 2020’de altı karşılaşmada süre alan Berardi, iki asist kaydetmişti.

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