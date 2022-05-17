Red Bull Salzburg, Karim Adeyemi'yi Borussia Dortmund'a satarken Almanya 4. lig ekiplerinden SpVgg Unterhaching de bu transferden kasasını dolduracak.

Alman ekibi, Adeyemi transferinden yaklaşık 117 milyon TL (7 milyon Euro) gelir elde edecek.

Adeyemi, 2012 ve 2018 yıllarında Bavyera takımı SpVgg Unterhaching takımında oynarken Salzburg, genç oyuncunun yeteneğini fark edip onu kadrosuna katmıştı.

Ardından Dortmund, Haaland’ı Manchester City’e satınca bu sefer de Alman ekibi Norveçli yıldızın boşluğunu Adeyemi ile doldurmaya karar verdi.

Eski kulübüne astronomik bir fayda sağladı

Transfermarkt’ta yer alan habere göre; oyuncunun sözleşmesindeki bir sonraki satıştan pay alma maddesi gereğince SpVgg Unterhaching’in yaklaşık 7 milyon Euro ( 117 milyon TL) alacağı ifade edildi.

Borussia Dortmund, Karim Adeyemi transferi için Avusturya ekibine bonuslarla birlikte toplamda 38 milyon Euro ödeyecek.

Bu transferin ardından Adeyemi, Dortmund kulübünün en pahalı yerli transferi olmayı da başardı.

Karim Adeyemi kimdir? Hangi takımlarda oynadı?

Futbola Almanya'da başlayan Adeyemi, Forstenried altyapısında oyuna 'merhaba' dedi.

2009 yılında ise Bayern Münih'in altyapısına transfer oldu. İki sezon Bayern'in alt yaş gruplarında forma giyen genç oyuncu, 2011'de yeniden Forstenried'e döndü.

2012'de Unterhaching altyapısına transfer olan Adeyemi, kulüpte sırasıyla U-17 ve U-19 takımlarında forma giydikten sonra 2018'de Salzburg'a transfer oldu.

Avusturya ekibi, Adeyemi için Unterhaching takımına 10.10 milyon euro bonservis ücreti ödedi.

Salzburg, sözleşme imzalandıktan sonra golcü futbolcuyu pişmesi için Avusturya Ligi'nden Liefering'e kiraladı.

2019'da kiradan geri dönen Adeyemi, üç senedir Salzburg'da büyük bir çıkış yakaladı ve birçok Avrupa kulübünün dikkatini çekti.

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