Manchester United’ın efsane oyuncularından Rio Ferdinand, eski takım arkadaşı Cristiano Ronaldo’nun, Premier Lig'de “Sezonun Oyuncusu” adaylığı konusunu kendisine yapılan bir saygısızlık olarak düşüneceğini söyledi.

Portekizli forvet, bu sezon İngiltere'nin gol krallığı sıralamasında üçüncü sırada yer almasına rağmen, sekiz kişilik kısa listede ilginç bir şekilde kendisine yer bulamadı.

Muhtemelen, United'ın bu sezonki kötü performansından dolayı kısa listede bulunmuyor.

Arsenal'den Bukayo Saka, West Ham'dan Jarrod Bowen ve Southampton'dan James Ward-Prowse ile birlikte çoğunlukla ‘Altı Büyük' kulübün oyuncularından oluşan bir kadro göze çarpıyor.

Ferdinand, Ronaldo'yu küçümsemenin onu huzursuz edeceğini belirtti.

Ferdinand, Ronaldo'nun nasıl tepki vereceği konusunda ne dedi?

United efsanesi, YouTube'daki VIBE programında "Saka, Yılın Oyuncusu adayları arasında mı?” sorusunu sorarak bu konu hakkındaki konuşmasına başladı.

“Saka, bence henüz orada olmayı hak etmiyor. Onu, kesinlikle bu sezon Ronaldo’nun önünde tutmazdım.

"Kim oy verdi? Ronaldo bu dört adamdan üçünün önünde olmalıydı. Muhtemelen kazanamazdı, ama adaylar açısından sadece gülünç bir durum var.

“Ronaldo, bunu saygısızlık olarak algılayacak, ancak onu besleyen şeyler bunlar, ‘Buna nasıl cüret edersiniz?' diye düşünecek olacak ve istatistiklerini yükseltecek.

“Çoğundan daha fazla gol attım diye düşünecek ve bu durum ona hiç mantıklı gelmeyecek.”

Ronaldo ve Saka kıyaslaması

Goller söz konusu olduğunda Portekizli yıldız, genç oyuncunun önünde bulunuyor.

Saka, Ronaldo'dan iki kat daha fazla asist yapmayı başardı. İngiliz futbolcunun 6 asisti varken Ronaldo 3 asist yapabildi.

Portekizli süperstar 21 gol atarken Saka’nın ise 17 golü bulunuyor.

Yine de yaratılan şanslar açısından Saka, Ronaldo'nun 0.89’luk oranının yanında 90 dakika başına 1.62’lik oranıyla öne çıkıyor.

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