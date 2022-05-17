Jorge Jesus’un avukatı Luis Miguel Henrique Portekizli teknik direktörün Fenerbahçe’ye bir adım daha yaklaştığına yönelik bir açıklama yaptı.

Fenerbahçe, bir sonraki sezon için hoca arayışlarını sürdürürken bu konudaki en güçlü isim Jorge Jesus olmaya devam ediyor ve uzun zamandır Sarı-Lacivertli ekibe geleceğine yönelik birçok haber yapılıyor.

Ancak, bu haberlerin ötesinde Portekizli hocanın avukatı, Fenerbahçeli taraftarları heyecanlandıracak sözler kullandı.

Jesus ile Ali Koç’un iyi bir kimya yakaladıklarına değinen Henrique, Fenerbahçe’den teklif olduğunu doğruladı, fakat henüz somut bir adım atılmadığını da ekledi.

Ne söylendi?

Luis Miguel Henrique, CNN Portekiz’e yaptığı açıklamada şöyle konuştu:

“Fenerbahçe Başkanı Ali Koç; Jorge Jesus ile iyi bir kimya yakalamayı başardı.

“Jesus, Fenerbahçe’den teklif aldı ve sundukları projeyi daha iyi anlamak konusunda istekli.

“Bu konu dışında, tartışılması gereken bazı detaylar var, ancak bu konu hakkında konuşamam.”

Jesus’un avukatı, Portekizli hocanın Türkiye dışında Güney Amerika’dan da teklif aldığını belirterek, “Güney Amerika’dan iki teklif aldı ve bu tekliflerden birisi Şili’den geldi.

“Jorge, bugüne kadar hiç milli takım çalıştırmadı. O, günlük çalışmayı seven bir teknik direktör.

“Fenerbahçe, Türkiye’de şampiyonluğa oynayan bir kulüp ve önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi’nde oynayacak.

“Brezilya Milli Takımı, onun için kendisinin de söylediği gibi bir istisna olabilir” diye konuştu.

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