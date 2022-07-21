Savunma hattını güçlendirmek isteyen Thomas Tuchel'in ekibi 23 yaşındaki Fransız oyuncuyu kadroya katmaya yakın.

Antonio Rüdiger ve Andreas Christensen'in yeni sözleşme imzalamaması üzerine bedelsiz şekilde takımdan ayrılmalarının ardından Napoli'nin stoperi Kalidou Koulibaly'yi kadrosuna katan Chelsea, Sevilla'nın Fransız stoperi Jules Kounde'nin transferinde de son aşamaya geldi. Londra ekibi Sevilla'nın kapısını Kounde için son olarak 65 milyon euro ile çaldı.

Kounde'yi geçen yaz da transfer etmek isteyen Chelsea, oyuncuyu uzun bir süredir takip ediyordu. GOAL İspanya'nın edindiği bilgiye göre Sevilla, İngiliz ekibinden gelen bu cazip teklife sıcak bakıyor. Öte yandan Chelsea'den Christensen'i transfer eden Barcelona da oyuncuyla yakından ilgileniyor ancak nakit sıkıntısından ötürü teklif vermekte zorlanıyor.

Sevilla büyük bir kazanç sağlayacak

Sevilla'ya 2019 yazında Fransız ekibi Bordeaux'tan 25 milyon euro karşılığında transfer edilen 23 yaşındaki Kounde, geçtiğimiz sezon Sevilla formasıyla 43 karşılaşmada forma giymişti. Fransa Milli Takımı'nın da önemli isimleri arasında yer alan genç futbolcunun Katar'da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası'nda forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

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Todd Boehly dönemindeki ilk transfer döneminde şu ana dek Koulibaly ve Raheem Sterling ile anlaşarak 94 milyon euro harcayan Chelsea, Barcelona'ya transfer olan Raphinha için oyuncunun kulübü Leeds United ile anlaşmaya varmış ancak son anda devreye giren Katalan ekibi Brezilyalı oyuncuyu renklerine katarak, önemli bir takviyeye imza atmıştı.

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