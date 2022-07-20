Zidane Iqbal: Manchester United'ın genç yıldızı, Pogba kadar heyecan yaratıyor

Dünyanın en iyi genç oyuncuları hakkında daha fazla bilgi için Instagram, Twitter ve TikTok'ta NXGN'i takip edin.

İsmini düşündüğümüzde ondan beklenti oldukça yüksek. Manchester United akademisinde bir yıldız olacak kadar iyi bir oyuncu için bile, tüm zamanların efsanelerinden biriyle aynı adı paylaşmak kolay olmamalı.

Ancak United'ın sezon öncesi ilk iki maçı dikkate alınırsa Iqbal, kendi adıyla bir kariyere sahip olabilir.

Bunlar hala çok erken ama 19 yaşındaki oyuncu şimdiden United'ın yeni menajeri Erik ten Hag ve geçtiğimiz hafta onu Liverpool ve Melbourne Victory karşısında izleyen milyonlarca taraftar üzerinde bir etki bıraktı.

Iqbal, 9 yaşıdan beri ManU forması giyiyor ve taraftarlar yıllardır onu bekliyordu.

Adının muhtemelen bununla bir ilgisi vardı, ancak Aralık ayında Şampiyonlar Ligi'nde Young Boys'a karşı oynadığında beklenti daha da arttı.

United'ın sosyal medya hesapları da bu ilgiyi elbette tetikledi.

Bu ilgi seviyesi aslında Pogba'nın ilk çıktığı döneme benziyor. Taraftarlar kaliteyi gördüklerinde anlarlar ve Iqbal'in yeteneği yadsınamaz.

Ten Hag da bu yeteneği görmezden gelemedi ve ona hazırlık kampında Charlie Savage ile birlikte süre verdi.

Iqbal'in performansları da hem hocasını hem de ondan beklentileri olan taraftarları yanıltmadı.

Ancak Ten Hag söz konusu olduğunda en cesaret verici olan genel olarak onun soğukkanlılığıdır. Top üzerinde güçlü, rakiplerden kaçma becerisine sahip, aynı zamanda çok fazla şey yapmaması gerektiğini bilen zekaya sahip.

Ten Hag'ın United'a aşılamayı umduğu şekilde topa sahip olmayı istiyor ve topun mantıklı ve akıllı bir şekilde kullanılmasını sağlıyor.

Genç, United'ın genç takımları için bir dizi göze çarpan gol attı ve rakip defanslara zor anlar yaşattı.

Bu arada Iqbal'in cesareti, özellikle şu anda soyunma odasını paylaştığı oyuncuların dikkatini çekmesiyle, onu diğerlerinden ayıran niteliklerden biri.

Topun takımda kalmasını sağlarken arkadaşlarına da gol şansı yaratıyor. Elbette bunu en üst seviyede yapmak daha zor.

Liverpool maçında ikinci yarıda oyuna girdiğinde sık sık derine gelerek top aldı ve baskıyı azalttı.

United, babası Pakistanlı ve annesi Iraklı olan Iqbal'in geleceğini güvence altına almak için hızlı davrandı. İlk profesyonel sözleşmesini Nisan 2021'de imzaladı ve daha sonra bu yıl Haziran ayında uzun vadeli bir sözleşme imzaladı ve onu 12 ay daha opsiyonlu 2025'e kadar kulübe bağladı.

Yeteneğiyle birlikte Asya pazarındaki varlığı da Manchester United'ı heyecanlandırıyor. Puma ile birlikte Asya'ya açılacaklar.

Bu arada Irak, İngiltere'yi temsil etmeye uygun olmasına ve kendisini şehrin güneybatısındaki Whalley Sıradağları'nda büyüyen “gururlu bir Mancunian” olarak tanımlamasına rağmen, gencin uluslararası bağlılığını güvence altına aldı.

United, yerel takımı Sale United için oynayan Iqbal'in potansiyelini ilk olarak çok erken yaşta fark etti ve Ryan Giggs ve David Beckham gibi United harikalarının yeteneklerini geliştirdikleri efsanevi Cliff antrenman sahasına götürüldü.

United'ın genç hocaları kesinlikle onunla iyi bir iş çıkarmış görünüyor, ancak Iqbal'in temel becerileri aslında babası Aamar ile beşerli oynamayı bitirdikten sonra şut pratiği yapmaktan geldi.

Ralf Rangnick, geçen sezon menajerlik görevi sırasında Iqbal'in dönüştüğü oyuncudan etkilenmişti ve Ten Hag, Iqbal ve Savage'ı takıma davet etti.

Iqbal kesinlikle bir Ten Hag oyuncusu gibi görünüyor, ancak takım İngiltere'ye döndüğünde beklemek zorunda kalabilir. Eriksen takıma katıldı. Frenkie De Jong'un transferi beklenirken van de Beek takıma geri döndü.

Instagram'daki '@z10dane' hesabı, hırsları hakkında bir fikir vermektedir.

Iqbal'in bundan sonra geleceği ilginç olacak. Bu sezon kiralık bir hamle, bir sonraki mantıklı adım olacaktır.

Ancak turda bıraktığı izlenimden sonra, Ten Hag'ın kendi Zidane'ını bir süre daha etrafta tutmayı seçmesi anlaşılabilir.