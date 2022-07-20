Bayern Münih'ten Barcelona'ya transfer olan Lewandowski: "Kazanmak için en iyi yerdeyim"

Laporta, Polonyalı forveti basına, Barcelona'ya katıldığı için teşekkür ederek tanıttı.

Robert Lewandowski resmi olarak bir Barcelona oyuncusu ve tanıtımı sırasında Polonyalı, kupa kazanmak için mümkün olan en iyi yerde olduğunu ilan etti.

Zorlu birkaç haftanın ardından Barcelona nihayet Lewandowski için Bayern Münih ile anlaşmıştı.

Lewa ne söyledi?

Lewandowski, "Futbolda kazanma isteğine sahip olmak önemlidir ve bunu yapmak için en iyi yerdeyim. Gollere açım.

"Yapacak çok işimiz var ama kadroda çok fazla kalite ve çok fazla potansiyel var. İyi bir kulüpteyim.

"Takım arkadaşlarımla son birkaç antrenmanı yaptım ve bir sonraki maçta [Real Madrid'e karşı] oynamaya hazırım.

"Umarım çok gol atabilirim, bu benim mücadelem."

Laporta ne söyledi?

Laporta, Polonyalı forveti basına, Barcelona'ya katıldığı için teşekkür ederek ve spor yönetimine anlaşmayı gerçekleştirdikleri için teşekkür ederek tanıttı.

"Teşekkürler ve Barcelona'ya hoş geldiniz," diye sözlerine başladı Laporta, Lehçe olarak.

"Bu adam buraya gelmek için olağanüstü çaba sarf etti.

"Kolay olmadı ve bizim için oynamak istemen bizi çok gururlandırdı.

"Sana ihtiyacımız var, sen bir yıldızsın ve büyük beklentilerimiz var.

"Takımı giderek daha rekabetçi hale getirmek istiyoruz ve çok iyi ilerliyoruz.

"Spor yönetimine çalışmaları için teşekkür etmek istiyorum, imzayı mümkün kıldılar.

"Barcelona'yı dünya sahnesine geri döndürüyoruz."

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