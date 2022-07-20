Barcelona'nın yeni transferi Raphinha'dan iddialı sözler: "Real Madrid'den daha iyi bir takımız"

Raphinha, bu yıl La Liga'da takımının şansına güveniyor.

Raphinha, FC Barcelona oyuncusu olarak ilk maçından dolayı iyi hissediyor.

Amerika Birleşik Devletleri'ndeki ilk sezon öncesi maçında Inter Miami CF'ye karşı bir gol attı ve iki de asist yaptı.

Sıradaki rakipleri, 23 Temmuz Cumartesi günü Las Vegas'ta oynanacak bir maçta Real Madrid olacak.

Ne söylendi?

Raphinha, bu yıl La Liga'da takımının şansına güveniyor.

Basına verdiği demeçte, "İlk golümü attığım için çok mutluyum. İyi bir maçtı. İyi bir oyun çıkarmaya çalıştım. Çok mutluyum ve devam etmeyi umuyorum."

Bu sezon Real Madrid'den daha iyi olduklarını düşünüyor.

Brezilyalı, bir sonraki maçları hakkında konuşurken, takımı ve rakipleri için gol serisini devam ettirmeyi umarak bazı kesin sözler söyledi.

"İnsan her zaman birine karşı gol atmaya çalışır, ama eğer bir derbideyse, daha da fazlasını yapmaya çalışırsınız. En önemli şey galibiyettir. Ama benim için Real Madrid'den daha iyiyiz" diye ekledi.

Takım arkadaşlarını performanslarını takdir ederek ve yetenekleri için onları tamamlayarak övmeye devam etti. Onlarla oynamanın gerçekten kolay olduğunu, çünkü her şeyi çok daha basit hale getirdiklerini söyledi.

"Barcelona'da birkaç yetenekli genç oyuncu var. Onlarla harika bir iş çıkarıyorlar. Her zaman şampiyonluk için savaşıyorlar."

Eski Leeds United oyuncusu Brezilya için bir Dünya Kupası'nda oynamayı hayal ettiğini itiraf etti ve FC Barcelona'daki oyununun Kasım ayında Brezilya'nın son kadrosunun bir parçası olma şansını artıracağından emin.

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