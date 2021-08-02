Chelsea, Romelu Lukaku için üçüncü teklife hazırlanıyor

Forvet transferinde Erling Haaland’dan vazgeçen Chelsea, eski oyuncusu Romelu Lukaku için ısrarını sürdürüyor.

Yeni sezona ileri uca bir yıldız transferi yaparak girmek isteyen Chelsea, Romelu Lukaku için bir kez daha Inter’in kapısını çalmaya hazırlanıyor.

Teknik direktör Thomas Tuchel, geçen sezon beklentilerin çok altında kalan Timo Werner’i birinci opsiyon olarak görmüyor. Olivier Giroud’yu Milan’a satan Chelsea, Tammy Abraham’ı da satılık listesine koymuştu.

Abraham’ın ayrılması durumunda forvet mevkisinde yalnızca Werner ve geçen sezonu Crystal Palace’da kiralık olarak geçiren Michy Batshuayi kalacak.

Pazar günü Arsenal ile oynanan hazırlık maçına ilk 11’de Werner ile başlayan Tuchel, ikinci yarıda Abraham ve Batshuayi’ye de şans vermişti.

Geçen sezon Premier Lig’de 35 maça çıkan Werner, fileleri yalnızca 6 kez havalandırabildi. Abraham 22 maçta 6 gol, Giroud ise 17 maçta 4 gol atabildi. Takımın ligdeki en golcü ismi 7 golle bir orta saha oyuncusu olan Jorginho’ydu.

Haaland ümitleri azaldı

Chelsea’nin transferdeki önceliği Dortmund’un genç yıldızı Erling Haaland’dı, fakat Alman kulübünün transfere kapıyı kapatmasıyla rota yeniden Lukaku’ya döndü.

Daha önce Lukaku için yaptığı iki teklif de reddedilen Chelsea, bu kez Inter’e 100 milyon euro bonservise ek olarak Marcos Alonso’yu da önerecek.

Inter CEO’su Giuseppe Marotta, geçtiğimiz günlerde Lukaku’nun takımda kalacağına dair bir açıklamada bulunmuştu. Belçikalı golcü de Inter’de kalmak istediğinin sinyallerini vermişti.

Geçen sezon Serie A’da 24 gol ve 11 asistle Inter’i şampiyonluğa taşıyan Lukaku, En Değerli Oyuncu ödülüne layık görülmüştü.

İlk Chelsea macerası kötü bitti

2011’de Anderlecht’ten Chelsea’ye transfer olan Lukaku, o dönemde düzenli forma şansı bulmakta zorlanmıştı.

2012’de West Bromwich’e kiralanan Lukaku, bir sezon da Everton’da kiralık olarak oynadıktan sonra Merseyside ekibine transfer olmuştu.

Lukaku, Chelsea formasıyla sadece 15 maça çıkabildi ve gol atamadı.

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