Premier Lig'de lider Manchester City'nin sekiz puan gerisine düşen Chelsea'nin yıldız oyuncusu Romelu Lukaku takımının oynadığı oyundan ve sistemden duyduğu memnuniyetsizliği dile getirdi.

Thomas Tuchel'in sezon başındaki sistemi değiştirmesinin kendisini hayal kırıklığına uğrattığını belirten Belçikalı golcü her şeye rağmen profesyonelce çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Lukaku ne söyledi?

Sky Sport'a yaptığı açıklamada takımının içinde bulunduğu durumdan memnun olmadığını belirten Lukaku, Inter'den ayrılık sürecine de değindi:

"Takımımızın durumundan memnun olmamam çok doğal. Tuchel farklı bir sistem oynatmaya karar verdi ancak pes etmemem gerekiyor.

"Çok çalışmaya ve profesyonel olmaya devam etmeliyim. Durumdan memnun değilim ama gerçekçi olmak zorundayım.

"Inter taraftarlarının bana olan kızgınlığını anlayabiliyorum ve bence de ayrılık sürecim bu şekilde olmamalıydı. Inter her zaman kalbimde olacak ve belki de bir gün oraya geri döneceğim.

"İtalya'ya aşığım. İnsanların gerçeği bilmesi gerektiğini düşünüyorum çünkü ben Inter'den ayrılış sürecimde anlatıldığı gibi biri değilim.

"Inter'e bir gün geri dönmek istiyorum ve bu dönüş umarım kariyerimin son döneminde değil hala iyi bir seviyede futbol oynayabiliyorken olacak"

Inter'de parladı

Antonio Conte'nin 3-5-2 sisteminde kariyerinin en iyi dönemini geçiren ve Serie A'da geçen sezonu 24 gol, 11 asistle tamamlayarak takımını şampiyonluğa taşıyan Lukaku, Inter'in yaşadığı finansal problemlerin de etkisiyle İtalyan ekibinden ayrılmıştı.

Chelsea kariyerine de üç maçta üç golle etkileyici bir giriş yapan yıldız oyuncu, 13 maç sonunda beş golde kalarak formdan düştü.

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