Şampiyonlar Ligi'nin son şampiyonu Chelsea'de kulübün satış sürecine ilişkin belirsizlik sona erdi.

Premier Lig'de Manchester City ve Liverpool'un ardında üçüncü sırada yer alan Londra ekibinden gece geç saatlerde yapılan açıklamada kulübün 2.92 milyar euro karşılığında ABD'li iş yatırımcı Todd Boehly liderliğinde bir gruba satıldığını duyuruldu.

Club Statement. — Chelsea FC (@ChelseaFC) May 7, 2022

Yapılan açıklamada kulübün yeni sahiplerinin bu ücrete ek olarak kulübün gelişimi için 2 milyar euro'luk yatırım yapacağı kaydedildi.

Satış sürecinde harcanacak söz konusu miktarın tamamı Chelsea'nin eski sahibi Roman Abramovich'in de daha önce açıkladığı gibi Rusya-Ukrayna savaşında zarar gören insanlara yönelik olarak hayır kurumlarına bağışlanacak.

İşlemler ay sonunda tamamlanacak

Satışa yönelik gerekli resmi evrakların bu ay sonuna kadar tamamlanması beklenirken, bu durum özellikle sözleşmesi sona erecek oyuncularla masaya oturma şansı bulunmayan Chelsea'nin elini bir hayli rahatlatacak.

Thomas Tuchel'in takımı daha önce kontratı sona eren Antonio Rüdiger'i satış süreci nedeniyle takımda kalmaya ikna edememişti.

Roman Abramovich döneminde çok sayıda yıldız futbolcuya ev sahipliği yapan Chelsea Avrupa ve Ada futbolunda uzun bir döneme damgasını vurmuştu.

Rus iş adamının yönetiminde iki kez Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşayan Chelsea, beş kez Premier Lig, iki kez Avrupa Süper Kupası, bir kez Kıtalararası Kulüpler Dünya Kupası zaferi yaşamıştı.

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