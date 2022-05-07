Manchester City, yaz transfer döneminde ezeli rakipleri Manchester United ile sözleşmesi sona erecek olan Paul Pogba için bir transfer hamlesi yapmayı düşünüyor.

GOAL, Fransız yıldızın sezon sonunda Old Trafford’daki anlaşması bittiğinde şok hamleye açık olacağını biliyor.

Paris Saint-Germain ve Juventus ekipleri de 2016 yılında 89,5 milyon Sterlin’lik rekor bir transfer ücretiyle için United'a katılan 29 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyor.

City neden Pogba’nın peşinde?

Tecrübeli orta saha oyuncusu Fernandinho, sözleşmesinin sona ereceği yaz aylarında Etihad Stadyumu'ndan ayrılacağını zaten doğruladı.

Pep Guardiola bir yedek oyuncu istiyor ve Pogba, hem altı hem de sekiz numara olarak oynayabiliyor.

İspanyol futbolcu Rodri ise orta saha rolünde ilk tercih olarak etkileyici bir performans gösterdi ve yeni bir anlaşma için görüşmelerin yapılması bekleniyor.

Bu transferin olma ihtimali nedir?

Pogba, Old Trafford'daki altı yıllık süresinin son zamanlarında da sakatlık sebebiyle formasından uzak ladı ve bu durum, onun kulüp için son maçını oynadığı anlamına geliyor.

City, 1 Temmuz'da serbest oyuncu statüsünde olana kadar bir hamleyi resmi olarak sonuçlandıramayacaktı, ancak Pogba şu anda Avrupa'daki diğer kulüplerle konuşabilir.

Pogba; geçtiğimiz günlerde vefat eden ünlü menajer Mino Raiola’nın oyuncusuydu ve City, aynı menajerin bir diğer oyuncusu Erling Haaland ile de ilgileniyor.

Transfer ne kadar büyük olacak?

Carlos Tevez'in 2009'da Old Trafford'u mavi tarafla değiştirmesinden bu yana Manchester'a yapılacak bir hamle, şehri vuracak en sansasyonel hamle olabilir.

Arjantinli'nin imzasısının ardından şehir, ”Manchester'a Hoş Geldin" pankartlarıyla süslenmişti.

Ancak, United’ın eski menajeri Sir Alex Ferguson, City'yi Premier Lig şampiyonluğuna taşıyan Tevez’in transferinin ardından Maviler için "Küçük bir zihniyete sahip olan küçük bir kulüp" ifadesini kullanmıştı.

United, geçen yaz Dortmund'dan City’nin altyapısından yetişen kanat oyuncusu Jadon Sancho'yu 73 milyon Euro karşılığında transfer etti.

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