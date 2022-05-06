Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: "WhatsApp grubunda birkaç başkan Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı, ben kutlamadım"

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde basın mensuplarının karşısına geçti ve gündemle alakalı değerlendirmelerde bulundu.

Koç'un genel olarak TFF ve Trabzonspor'u hedef aldığı açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bir takımın veya herhangi bir takımın 38 yıl sonra şampiyonluğu bizi ilgilendirmez. Ancak hiçbir şampiyonluk, kuralları çiğneme hakkını, dil uzatma hakkını kimseye vermez. Zira kazanmanın olduğu gibi kaybetmenin de bir asaleti vardır. Saygı bekliyorsanız saygılı olmayı da bileceksiniz. Bu her zaman çift yönlü bir yoldur."

"Tebrik etmedim"

Ali Koç, Trabzonspor'u şampiyonluğundan ötürü tebrik etmediğini söyledi.

"Kulüp başkanlarının bulunduğu ortak WhatsApp grubunda birkaç başkan Trabzonspor'un şampiyonluğunu kutladı, ben kutlamadım. Şu mesajı attım:

"Tebrik etmek isterim ama etmeyeceğim.

"Zira 4 Nisan 2015'te Rİze maçı sonrası havaalanına giderken kurşunlanan ve bugüne kadar suçluları tespit edilmeyen olay hafızalarımıza kazınmışken bunu bir şampiyonluk maçında pankartlarına yansıtarak alay konusu yapmalarını hiçbir şekilde kabul etmeyeceğimizi ve buna müsaade edenlere bir başkanla aynı masada olmayacağımızı belirtirim."

Antalyaspor maçı

Başkan Ali Koç, Trabzonspor'un şampiyonluğunu ilan ettiği Antalyaspor karşılaşması hakkında da konuştu.

"Normalde hakemin soyunma odasın giderek maçı tatil etmesi gerekir. Tatil etse kimse bir şey diyemez normalde. Tatil edilmesi gereken maç konjonktürden tatil edilemiyor. Antalya son dakika gol atsa o sahada neler yaşanacaktı düşünebiliyor musunuz?

"Antalyalı futbolcular binlerce insanın arasına girdiği zaman nasıl bir psikolojiye girmişlerdir, golü atacağı varsa da atmaz. Antalyasporluları kutluyorum, müthiş mücadele ettiler, dik durdular ve belki de ülke futbolunu kaostan kurtardılar."

TFF'nin kutlaması

Koç, TFF'nin Trabzonspor'u kutlama şeklini de eleştirdi.

TFF'nin T'si Trabzon için değil Türkiye içindir. içindekiler adımlarını buna göre atsınlar lütfen.

"TFF yangından mal kaçırır gibi maç bittikten tam 5 dakika sonra, saat 22.35'de maç bitiyor, saat 22.40'da Trabzonspor'a şampiyonluk kutlama mesajı giriyor. Trabzon bile kendi mesajını 22.38'de giriyor. Burada kayırma var demek yanlış mı? Bu ne cüret bu ne skandal? Hangi lig bitmeden köprüye bayrak asıldı. En erken asılan bayrak en uzun kalan bayrak.

Sezon planlaması

Son olarak Başkan Ali Koç, Fenerbahçe'nin yeni sezon planlamasına da değinirken 3-4 transferin yeterli olacağı yorumunda bulundu.

"Bizim takımımız iyi bir takım. Hala iddia ediyorum en iyisi veya ikincisi. Biz imkanlar çerçevesinde kötü takım kurmadık. Elimizden geldiği kadar, imkanlarımız yettiği müddetçe takımı muhafaza edip üstüne 3-4 tane eklemeyle önümüzdeki senenin bizim için daha iyi olacağını söyleyebiliriz.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılında, şampiyonluğun da en çok Fenerbahçe'ye yakışacağını, bu ülkenin kuruluşunda, kurtuluşunda rol almış, vatan uğruna şehitler vermiş bu kulübün şampiyon olması en çok yakışanıdır."

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