Chelsea'nin Leeds United karşısındaki çılgın geri dönüşünde 9 gol

Chelsea, bugün oynanan İngiltere Profesyonel Kulüpler Birliği Kupası'nın üçüncü turunda, konuk ettiği Leeds United'ı 6-3 mağlup ederek heyecan dolu bir galibiyet elde etti. Stamford Bridge'de oynanan karşılaşma, skor açısından büyük iniş çıkışlara sahne oldu.

Leeds, 23. dakikada Tarık Muharemović'in golüyle skoru açtı. 48. dakikada Brenden Aaronson'ın golüyle konuk ekip farkı ikiye çıkarınca, karşılaşmaya ağırlıklı olarak yedeklerden kurulu bir on birle çıkan Chelsea, ikinci yarının başında kendisini zorlu bir görevle karşı karşıya buldu.

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Ancak Chelsea'nin yanıtı hızlı geldi. Teknik direktör Xabi Alonso'nun ikinci yarının başında Morgan Rogers, Reece James, Cole Palmer ve Pedro Neto'yu oyuna dahil ederek yaptığı değişiklikler meyvesini verdi.

Palmer, 53. dakikada penaltıdan farkı azaltan golü kaydetti; ardından yalnızca iki dakika sonra aynı oyuncu, beraberlik golünü (2-2) attı. Geri dönüş 60. dakikada tamamlandı; Pedro Neto Chelsea'nin üçüncü golünü kaydetti, ardından Danny Welbeck 65. dakikada dördüncü golü ekledi.

Konuk ekip, Dominic Calvert-Lewin ile farkı azaltan golün (4-3) keyfini fazla süremedi; zira Valentin Barco 80. dakikada Chelsea'nin beşinci golünü kaydederek farkı yeniden ikiye çıkardı. Danny Welbeck ise 90+4. dakikada karşılaşmadaki ikinci golünü atarak altılıyı tamamladı.

Chelsea, Lig Kupası'nın üçüncü turuna Luton Town'ı 2-0 mağlup ederek yükselmişti; Leeds ise aynı skorla Nottingham Forest'ı yenerek aynı tura adını yazdırmıştı.

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