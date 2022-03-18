Devam eden Rusya-Ukrayna savaşı dolayısıyla Rus oligarklara uygulanan yaptırımlar çerçevesinde Roman Abramovich'in kontrolünden alınan Chelsea'nin geleceğine dair belirsizlikler sürerken, kulübün efsane ismi John Terry'den ilginç bir atak geldi.

Terry kuracağı konsoriyum ile kulübün yüzde 10'unu almak için harekete geçti.

Terry'nin yanı sıra eski kadın futbol yıldızı Claire Rafferty'nin de yer aldığı "True Blue" isimli konsoriyum, yüzde 10'luk hisse için 329 milyon dolar teklif edecek.

Terry'nin son dönemde NFT dünyasına girdiği düşünüldüğünde teklifin oldukça teknolojik bir gelişimi de beraberinde getirmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Hükümet satışla ilgili karar vermeyecek

Organizasyonun teklifi tamamen finanse etmeleri zor görünürken, İngiliz, ABD veya Suudi milyarderleri ikna ederek, yatırım ortaklarıyla birlikte hareket etmeleri bekleniyor.

GOAL'ün edindiği bilgiye göre David Meller ve Stanford Loudon gibi destekçileri bulunan organizasyonun kulüpteki üst düzey personellerle temasa geçtiği de biliniyor.

Öte yandan Abramovich'in mal varlığına el koyan Birleşik Krallık hükümeti kulübün satış sürecinde ise karar alma hakkına sahip olmayacak.

Roman Abramovich'in satış ücretinden para almaması için süreci yakından takip eden olacak hükümetin elde edilen geliri dondurması ya da bir hayır kurumuna bağışlaması bekleniyor.

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