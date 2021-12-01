Chelsea Menajeri Thomas Tuchel: Size iyi haberlerim yok
Chelsea, stoper oyuncusu Andreas Christensen'e ağustos ayında önemli bir maaş artışı ile dört yıllık yeni bir anlaşma teklif etti, ancak tecrübeli oyuncu henüz yeni bir sözleşme imzalamadığı için iki taraf da o zamandan beri bir soğukluk içinde.
Chelsea Menajeri Thomas Tuchel ise yakın zamanda iyi bir haber olmadığını ve sözleşme görüşmelerinin artık Christensen'a bağlı olduğunu söyledi.
Ne söylendi?
Alman menajer, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:
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"Haftalar önce anladığım kadarıyla Andreas benimle aynı şeyi istiyor, kulüple aynı şeyi istiyor ve bu yüzden benim için sıfır sorunlu bir durumdu çünkü anladığım kadarıyla herkes aynı şeyi istiyordu.
"Uzun zamandan beri teyit için bekliyoruz. Şimdi harekete geçmeli çünkü bize Chelsea'yi sevdiğini, burada kalmak ve ailenin büyük bir parçası olmak istediğini söylüyor. istiyor. Bence burada henüz işi bitmedi.
" Hâlâ gelişebilir ve büyük bir oyuncu olabilir, ancak dediğim gibi, bu ona bağlı. Taahhüt istiyoruz ve umarım bunu alırız."
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Christensen, kontratı son aylarına girerken gelecek yaz serbest oyuncu olmaya hazırlanıyor
Antonio Rüdiger, Thiago Silva ve Cesar Azpilicueta'nın da tıpı Christensen gibi sözleşmelerinin son senesinde olan oyuncular.
Kulüpte kalma süresini uzatmayı planladığını ima eden Christensen, geçen sezon 27 kez forma giydikten sonra bu sezon 13 maçta sahaya çıktı.