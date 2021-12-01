Carlo Ancelotti, Real Madrid'in ocak ayı transfer stratejisini açıkladı

Real Madrid, Carlo Ancelotti'nin 2. dönemine harika bir başlangıç yaptı.

La Liga'da 14. hafta sonunda zirvede yer alan İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi'nde de rahat bir şekilde gruptan çıkmayı başardı.

Real'in kış pazarına girerek kupa şansını daha da artırmaya çalışacağı öne sürüldü, ancak İtalyan hoca bu olasılığı göz ardı etti.

Ne söylendi?

Paris Saint-Germain'den Kylian Mbappe, Real Madrid için bir hedef olmaya devam ediyor ve GOAL, Chelsea'den Antonio Rüdiger'in de La Liga devinin radarlarında belirdiğini doğruladı.

Ancak Ancelotti, basın toplantısında yaptığı açıklamada, yeni yılda Santiago Bernabeu'da gidece oyuncuların çok daha muhtemel olduğunu ortaya koydu:

"Ocak transferlerini pek sevmiyorum. Mutlu olmayan oyuncularımız varsa, bunu yapabiliriz. bir düşünün ama biz kimseye imza attırmayacağız. Sezon sonuna kadar yarışacak kadar vaktimiz var."

Hazard ve Isco, Real Madrid'den ayrılacağı konuşulan iki oyuncu. Hazard hâlâ tam zindeliği korumak için mücadele ediyor. Isco ise orta saha oyuncuları içinde dördüncü tercih konumunda.

Hazard'a özel olarak değinen Ancelotti, Belçikalı'nın çarşamba günü Athletic Bilbao'ya karşı kadroda olacağını doğruladı, ancak aynı zamanda fiziksel kondisyonu üzerinde daha fazla çalışması gerektiğini söyledi.

"Fizik kalitesini geliştirmesi gerekiyor çünkü farklı türde sorunları oldu."

Ancelotti, Ballon d'Or sonucu hakkında ne dedi?

Ancelotti ayrıca Karim Benzema'nın 2021 Ballon d'Or için yapılan son oylamada dördüncü sırada yer almasına da değindi.

Paris Saint-Germain'den Lionel Messi, Bayern Münih'in golcüsü Robert Lewandowski ve Chelsea'nin oyun kurucusu Jorginho'nun ilk üçü tamamlamasıyla birlikte, Messi yedinci ödülünü aldı.

Ancelotti, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Önemli bir ödül ama yine de bireysel. Karim Benzema kazanamadığı için ağlamıyor. Karara saygı duymalıyız. Messi kazandı ve o hâlâ harika bir oyuncu.

"Oyuncular için bireysel ödüller önemlidir ve motivasyon sağlar, ancak kazanamazlarsa önemli değil.

"Benzema harika bir sezon geçirdi, dördüncü oldu. Şimdi gelecek yılı birinci bitirmek için ekstra motivasyona sahip olacak."