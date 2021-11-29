Ballon d'Or: Cristiano Ronaldo'dan France Football editörünün Messi iddiasına 'yalancı' çıkışı
Cristiano Ronaldo, France Football dergisinin baş editörüne ateş püskürdü. Portekizli oyuncuyu bu kadar sinirlendiren ise, Ballon d'Or sayısında Lionel Messi'yi geride bırakmak istediğine yönelik açıklamaydı.
Ronaldo'nun Covid-19 nedeniyle karantinaya girdiği ve Ballon d'Or ödül törenine bu yüzden katılmadığı öne sürülmüştü. Ancak Ronaldo bu haberi de yalanladı.
Pascal Ferre'e Instagram'dan yanıt veren 36 yaşındaki forvet, başka futbolcuların ödülü kazanmasıyla ilgili bir problemi olmadığını ifade etti.
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Ne söyledi?
"Pascal Ferre'ye göre; geçen hafta ona, kariyerimdeki tek hedefin Altın Top sayısında Lionel Messi'yi geçmek olduğunu söylemişim."
"Pascal Ferre yalan söyledi, kendi reklamını ve dergisinin reklamını yapmak için adımı kullandı. Bu kadar prestijli bir ödülü vermekle sorumlu olan kişinin bu saygısız davranışı kabul edilemez. Ben France Football'a ve Ballon d'Or ödülüne daima saygı gösterdim. Bugün ödül törenindeki yokluğum için karantina bahanesi uydurarak bir kez daha yalan söyledi."