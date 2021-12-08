Manchester United, Ralf Rangnick'in talimatıyla Chelsea’nin yıldız futbolcusu Timo Werner’in kayınpederi olan spor psikoloğu Sascha Lense’yi kadrosuna dahil etti. Kırmızı şeytanların diğer hedefi ise Timo Werner.

63 yaşındaki Rangnick, United'daki görevine Crystal Palace karşısında 1-0'lık galibiyetle başladı ve hızlı bir şekilde teknik heyetini oluşturuyor.

Spor psikoloğu Lense, 2015 yılında RB Leipzig’te Ralf Rangnick ile beraber çalıştı ve son yıllarda Dynamo Dresden ve Schalke takımlarından görev yaptı.

2016-2020 yılları arasında Leipzig'de görev yapan başka bir isim ise Chelsea’de forma giyen Timo Werner’di. Werner, Almanya’da oynadığı dönemde Lense’nin kızı Paula ile tanıştı ve 2017 yılından beri beraberler.

Alman futbolcu, geçtiğimiz yıl Chelsea'ye transfer olurken Lense’nin kızı Paula da onu takip etti ve Londra’ya yerleşti.

Bu sezon ise Paula’nın babası Lense, Rangnick’in Manchester United’ın başına geçmesinin ardından İngiltere’nin yolunu tuttu.

Ne söylendi?

Bild’in haberine göre, United ile altı aylık bir anlaşma imzalayan ve sonrasında iki yıl boyunca takıma danışmanlık yapacak olan Rangnick, Timo Werner ile de ilgileniyor.

Rangnick, Alman futbolcuyu Old Trafford’a getirmek için şimdiden görüşmelere başladı.

Werner’in, Stamford Bridge'e gitmeden önceki futbol kariyerinde etkili olan Rangnick’in; Chelsea menajeri Thomas Tuchel ile yakın olması bu transferin gerçekleşme ihtimalini güçlendiriyor.

Timo Werner’in performansı

Werner, 47.5 milyon sterlin karşılığında Chelsea’ye katıldı. 64 maçta görev yapan alman futbolcu, sadece 15 gol atabildi.

Takımdaki formsuzluğu nedeniyle eleştirilerin hedefinde olan Werrner, Rangnick yönetimindeki Bundesliga'daki son sezonunda 34 gol kaydetmişti.

Cristiano Ronaldo ve Jadon Sancho’yu geçtiğimiz yaz transfer döneminde kadrosuna katan Manchester United’ın, Timo Werner ile ilgilenmesi sürpriz olarak karşılanıyor.

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