Polonyalı yıldız Robert Lewandowski Bayern Münih'te kalacak mı?

Bayern Münih Başkanı Herbert Hainer, Robert Lewandowski'nin Münih'ten ayrılmasını asla istemiyor ve Polonyalı golcünün, kariyerini Allianz Arena'da bitirmesini umuyor.

Başkan Hainer, Lewandowski'nin kulüpteki herkes tarafından sevildiğini söylerken onu izlemenin mükemmel bir his olduğunu vurguluyor.

Ne söylendi?

Hainer, Sport Bild'e yaptığı açıklamada Polonyalı yıldız için şu ifadeleri kullandı:

”Robert, kariyerine Bayern Münih’te son verirse çok mutlu olurum, çünkü takımdaki herkes onu çok seviyor ve takdir ediyor.

"Dortmund'a karşı oynadığımız maçta tekrar gördüğümüz gibi Robert Lewandowski, kendi mevkisinin en iyi oyuncularından birisi. Pozisyon almayı ve nerede durması gerektiğini çok iyi biliyor. Bu yüzden, onu seyredebilmek mükemmel bir his.”

Lewandowski’nin sözleşmesi 2023’e kadar devam ediyor, ancak Bayern Münih tarafından Polonyalı futbolcunun sözleşmesi 2 yıl daha uzatılabilir.

Bayern Münih’te sözleşmesi 2023’te bitecek bir başka oyuncu ise Kingsley Coman.

Fransız oyuncunun, henüz Bayern Münih ile sözleşme uzatıp uzatmayacağı belli değil ve önünde farklı seçenekler de var.

25 yaşındaki oyuncu, "Şu anda sadece sezonu bitirmek ve elimden gelenin en iyisini yapmak istiyorum. Bundan sonra neler olacağını hep beraber göreceğiz” dedi.

Ayrıca Alman basınında, Coman’ın sözleşmesi tamamlanmadan Bayern Münih’ten ayrılabileceği yer almıştı.

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