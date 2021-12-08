Park Ji-sung, Cristiano Ronaldo'nun 36 yaşında olmasına rağmen hala Manchester United için muhteşem bir performans sergilemesine hiç şaşırmıyor.

2005 ve 2009 yılları arasında Old Trafford'da dört yıl boyunca Ronaldo’yla takım arkadaşı olan Park, Portekizli yıldızla beraber 2008’de Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı.

Ronaldo, yaz transfer döneminin kapanmasından hemen önce Manchester'a sansasyonel bir dönüş yaptı ve 17 maçta 12 gol attı.

Portekizli süperstar, çarşamba günkü Young Boys maçında şans bulması halinde 2017-18'de Real Madrid ile daha önce başardığı bir başarıya ulaşacak: aynı sezonda altı grup maçının hepsinde gol atmak.

Cristiano Ronaldo’nun, hala en üst düzeyde çok fazla gol atması bazı futbol yorumcularını hayrete düşürürken Park, Ronaldo'nun bu denli iyi bir kariyere sahip olmasına hiç şaşırmıyor.

Ne söylendi?

Park, GOAL'e verdiği demeçte, "Bir oyuncunun, daha önce United’da en iyi yıllarını geçirdikten sonra yeniden takıma dönmesi kolay bir şey değil, ancak bunu bir futbolcu başaracaksa zaten o futbolcu Ronaldo olabilirdi.

“Futbol topunun her zaman onun yanında olduğunu hatırlıyorum. Sahaya çıkmadan hemen önce soyunma odasında da topu yanına alırdı. Ronaldo, topla yatıp topla kalkardı.

"Üstelik bilindiği gibi, antrenman sahasına ilk gelen ve en son ayrılan oyuncu olması, futbola olan tutkusunu gösteriyor.

"Ayrıca, her zaman kendisini daha iyi bir hale getirmeye çalıştığını, kendisine baskı yaptığını birçok kez gördüm.

"Bu sezon, onu Londra'da Tottenham'a karşı oynarken izledim. O maçta harika bir gol attı, ancak Manchester United'a döndüğünden beri harika goller atmaya devam ettiği için en iyi golünün Tottenham’a attığı gol olduğunu bile söyleyemiyorum.

“İnsanlar, onun 36 yaşında bile performansının harika olduğunu söylüyor, ancak onu daha önce çok iyi işler yaparken gördüm. Bu yüzden, şaşırmıyorum ve tüm bunların sadece doğal bir sonuç olduğunu düşünüyorum.”

2011'de Barcelona ile oynadıkları final maçını unutamıyor

Şampiyonlar Ligi’ndeki anılarına döndüğünde Park, United'ın Barcelona'ya 3-1 kaybettiği 2011 finalini hala aklından çıkaramıyor. Park; o zamanki teknik direktör Sir Alex Ferguson’un, Messi’yi tutma görevini ona vermesi halinde neler olacağını hala merak ediyor.

Eski hücum oyuncusu şöyle konuştu: "Barca'nın o zamanlar sadece Messi değil, çok sayıda harika oyuncusu vardı.

"Yapmadığımız bir şey hakkında konuşmak kolay değil, ancak bir maç sırasında gerçekten gözüme kestirdiğim tek bir oyuncu vardı: Andrea Pirlo.

"Messi o zamanlar dünyanın en iyi oyuncusuydu. Durdurulamazdı, bu yüzden onu yüzde yüz tutabilir miydim? Bundan emin değilim.

"Onu tutmak kolay olmayacaktı, ama bazen ona karşı ne yapabilirdim diye düşünüyorum…"

Son, Manchester United'da oynayabilir mi?

Park, 2012'de United'dan ayrıldı. Tottenham’da forma giyen Güney Koreli futbolcu Son Heung-min'inin başarılı olabileceğine inanıyor ve onun, Kırmızı Şeytanlar’a katılarak kendisinin izinden gelmesini çok istediğini vurguluyor.

Park, "Premier Lig'de kendini çoktan kanıtladı ve United'da çok iyi işler yapabileceğine inanıyorum.

"Tek küçük sorun şu ki; Ronaldo orada olduğu için en sevdiği 7 numaralı formayı giyemeyecek.

“Son dışında; Wolves’tan Hwang Hee-chan veya Mallorca'dan Lee Kang-in gibi oyuncuların da iyi bir potansiyele sahip olduğunu düşünüyorum” dedi.

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