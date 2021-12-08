Antonio Conte, Tottenham’da sekiz oyuncunun Covid-19 testinin pozitif çıktığını ve takımda salgın olduğunu doğruladı.

Spurs’ün, perşembe günü Avrupa Konferans Ligi’nde Rennes ile oynayacağı maç öncesinde hazırlıkları salgın nedeniyle kesintiye uğradı ve takımdaki beş personel daha virüse yakalandı.

UEFA kurallarına göre, takımların karşılaşmalar öncesinde 13 oyuncusu sağlıklıysa maça çıkmak zorundalar, ancak Conte bu durumun gereksiz bir risk olduğunu öne sürüyor.

Ne söylendi?

İtalyan menajer Conte, maç öncesindeki basın toplantısında gazetecilere şunları söyledi:

"Sekiz oyuncumuz ve beş personelimizin Covid-19 testi pozitif çıktı. Dün testi pozitif olmayan, fakat bugün testi pozitif çıkan insanlar var. Takım olarak hala temas halinde olmamız büyük bir problem, çünkü takımda salgın var.

"Herkes biraz korkuyor ve insanların aileleri var. Neden risk almak zorundayız ki? Testi bugün pozitif çıkan arkadaşlarımız oldu ve yarın ne olacağını bilmiyoruz.

“Bu durum kimse için doğru değil. Ailelerimizle temas halinde olduğumuz için endişeliyiz.”

Tottenham’ın, Premier Lig programı etkilenecek mi?

Koronavirüs testi pozitif çıkan tüm oyuncular, 10 gün boyunca karantinada kalacaklar. Böylece Tottenham’ın testi pozitif çıkan oyuncuları, pazar günü oynanacak Brighton maçının kadrosuna dahil edilmeyecekler.

Tottenham’ın, Premier Lig'deki fikstüründe değişiklik yapılmasını talep edeceği belirtilirken kararın önümüzdeki günlerde verileceği söyleniyor.

İngiltere Premier Lig yönetimi, Covid-19 salgınında takımlardaki vaka sayılarına bakıyor ve bu nedenle, Tottenham’ın istediği bir kararın çıkma olasılığı yüksek.

Tottenham, 16 Aralık'ta ise Leicester City ile karşılaşacak, ancak Premier Lig’deki bu maçın ertelenip ertelenmeyeceği henüz belli değil.

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