Chelsea Erling Haaland'ı bir anda transfer edebilir

Gelecek sezon Premier Lig'de şampiyonluk hedefleyen Londra ekibi, Norveçli yıldızın transferinde mutlu sona ulaşabilir.

Sezon ortası göreve gelen Thomas Tuchel yönetiminde büyük bir başarıya imza atarak Şampiyonlar Ligi'nde zafere ulaşan Chelsea'nin Erling Haaland'ı kadrosuna dahil edeceği yönündeki iddialara her geçen gün bir yenisi daha ekleniyor. Tuchel'in takımının bu yaz sürpriz bir operasyonla Norveçli yıldıza imza attırması bekleniyor.

Bu yöndeki iddiaların sonuncusu Eurosport'tan Dean Jones'tan gelirken, Chelsea'nin geçtiğimiz yılda yaptığı transferler örnek olarak gösterildi. Timo Werner'in adının sıklıkla Liverpool ile anılmasına rağmen Werner'i ve ismi Chelsea ile neredeyse hiç geçmeyen Kai Havertz'i transfer eden Londra ekibinin Haaland için de benzer bir yol izleyebileceği kaydedildi.

Sürpriz imza gelebilir

Chelsea'de transferden sorumlu kişi olan Marina Granovskaia'nın kulübün mali gücünü bu gibi transfer hamlelerinde oldukça etkili kullandığı belirtilirken, Erling Haaland'ın da tıpkı Werner ve Havertz gibi ismi genellikle farklı takımlarla anılsa da sürpriz bir kararla gelecek sezon Chelsea forması giyebileceği belirtildi.

Geride bıraktığımız sezonda 28 Bundesliga maçında 27 gol ve 6 asistle oynayan Haaland, Şampiyonlar Ligi'nde de oldukça etkileyici bir performansa imza atmıştı. Forma giydiği sekiz Şampiyonlar Ligi maçında 10 gol kaydeden Haaland'ın takımdan ayrılmak istediği belirtilse de Dortmund'un Şampiyonlar Ligi vizesi almasıyla beraber geri adım atmıştı.

Daha fazla okuma