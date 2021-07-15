Chelsea Erling Haaland transferi için resmi teklifini yaptı

Norveçli yıldızı transfer etmeye kararlı olan Chelsea, Alman devinin kapısını çalsa da olumsuz cevap aldı.

Premier Lig'deki şampiyonluk hasretine gelecek sezon son vermek isteyen ve bu doğrultuda güçlü bir kadro kurmayı hedefleyen Chelsea, Alman basınında yer alan habere göre Erling Haaland için Dortmund'un kapısını çaldı.

İngiliz devi Norveçli yıldız için resmi bir teklif sunsa da bu teklif Dortmund yönetimi tarafından kabul edilmedi.

Sky Sports'ta yer alan habere göre para ve Tammy Abraham ya da Callum Hudson-Odoi ikilisinden birini teklif eden Londra ekibinin bu teklifi Bundesliga ekibini tatmin etmedi. Bu yaz Jadon Sancho'yu Manchester United'a satan Dortmund'un aynı sezonda iki büyük yıldızını birden kaybetmemek için bu yönde bir karar aldığı belirtildi.

Sebastian Kehl ne söyledi?

Kulübün sportif direktörü Sebastian Kehl, Haaland'ın takımda herhangi bir sorun yaşamadığını ve Dortmund'da mutlu olduğunu söyledi:

"Haaland'a ilişkin yeni bir gelişme yok. Erling bu hafta takıma katılacak ve her zaman olduğu gibi kazanmaya çok aç olacak. Futbol oynamak istiyor ve Dortmund'da kendini rahat hissediyor. Önümüzdeki sezon da çok sayıda gol atacağına eminim."

Sezona damga vurmuştu

Geçtiğimiz sezon Avrupa futboluna adeta damgasını vuran ve 28 Bundesliga karşılaşmasında 27 gol ve 6 asistle oynayan Haaland, forma giydiği sekiz Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında 10 gol ve iki asistle mücadele etmişti. Norveç formasıyla da çok etkili maçlar çıkartan Haaland, dört UEFA Uluslar Ligi maçında altı gol attı.

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