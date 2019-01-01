Chelsea antrenöründen Navas'a ilginç benzetme! "Soğuk kanlı bir canavar"

Christophe Lollichon, Paris Saint-Germain'in kalecisi Keylor Navas'ın performansını değerlendirdi.

'de kaleci başantrenörü olarak görev yapan Christophe Lollichon, PSG kalecisi Keylor Navas hakkındaki görüşlerini dile getirdi.

Navas, geçtimiz transfer döneminde 'den 'e transfer oldu. PSG'de gösterdiği başarıyla teknik direktör Thomas Tuchel'in güvenini kazandı.

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Lollichon, Kosta Rikalı kaleciden övgüyle bahsederken ilginç bir benzetmede bulundu:

"Navas için üst seviyelerde büyük başarılar kazanan bir kaleci olduğunu söyleyebiliriz. Birçok kupa kazandı. Baskı altındaki performansı, onun gücünü gösteriyor ve bu durum bana Iker Casillas'ı hatırlatıyor. Dünyadaki en iyi kaleci değildi ancak büyük ve zor maçlarda o da Casillas gibi soğuk kanlı bir canavara dönüşüyor."

32 yaşındaki kaleci, PSG formasıyla çıktığı beş karşılaşmanın dördünde kalesini gole kapatmayı başardı. PSG, Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda 1 Ekim Salı günü ile karşılaşacak.