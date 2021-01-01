Cenk Tosun bıraktığı yerden devam ediyor | Beşiktaş golcüsüne kavuştu

Kış transfer döneminde Beşiktaş'a geri dönen Cenk Tosun, Süper Lig'de yeniden oynadığı ilk maçta iki gol birden attı.

Beşiktaş golcüsüne kavuştu...

Kış transfer döneminde İngiltere macerasına son veren ve siyah-beyazlı takıma geri dönen Cenk Tosun, yeniden oynadığı ilk Süper Lig maçında iki gol birden attı. Golcü oyuncuya 'duble' yapmak için 28 dakika yetti.

Cenk Tosun, Gençlerbirliği maçında ne yaptı?

Hafta içinde Türkiye Kupası'nda oynanan Konyaspor maçında siyah-beyazlı forma hasretine son veren Cenk Tosun, Süper Lig'e de yeniden 'Merhaba' dedi. Gençlerbirliği maçına yedek kulübesinde başlayan başarılı oyuncu, hücum hattındaki eski partneri Vincent Aboubakar'ın yerine 62. dakikada oyuna dahil oldu. Cenk Tosun maçın 89. ve 90. dakikalarında iki gol birden atarak Süper Lig'e adeta kaldığı yerden devam etti.

Cenk Tosun Beşiktaş formasıyla en son ne zaman gol atmıştı?

29 yaşındaki oyuncu siyah-beyazlı forma altındaki son gollerini de bir başka Ankara takımı Ankaraspor'a (o zamanki adıyla Osmanlıspor) atmıştı. 2017-18 sezonunun devre arasında rekor bir bonservisle Everton'a transfer olan Cenk, takımından ayrılmada önce oynadığı son lig maçında yine oyuna sonradan gierek Ankaraspor ağlarını havalandırmıştı.

Golcü oyuncu, siyah-beyazlı formayla son golünü de bu maçtan 11 gün sonra yine Ankaraspor'a, bu sefer Türkiye Kupası'nda atmıştı. Cenk, Süper Lig'deki son maçını ise 23 Aralık 2017 günü Sivasspor'a karşı oynamıştı.

Cenk Tosun'un Süper Lig kariyeri

Cenk Tosun, Süper Lig'de dokuz sezon top koşturdu. 2010-11 sezonunda adı Galatasaray ile anılırken devre arasında Gaziantepspor'u tercih etti. Kırmızı-siyahlı forma altında 3.5 sezon geçirdikten sonra Beşiktaş'a transfer oldu.

Cenk, iki takımda toplam 206 Süper Lig maçı oynadı ve 82 gole imza attı. Başarılı oyuncu bu gollerin 43'ünü Beşiktaş ise, 39'unu Gaziantepspor ile kaydetti.

Maçtan sonra Cenk ne dedi?

"Beşiktaş'a asla veda etmedim. Yuvaya döndüm. Beşiktaş'ı şampiyon yapmaya geldim. İnşallah şampiyon olacağız. Bunun için her şeyimi vereceğime söz veriyorum."

Cenk Tosun hakkında ne dediler?

Atiba:

"Cenk her zaman üst seviye oynayan bir oyuncu. Bıraktığı yerden devam ediyor. Eline geçen fırsatları kaçırmayan bir forvet."

Sergen Yalçın:

"Cenk için fazla bir şey söylemeye gerek yok. Giderken camiasına büyük maddi katkı yapmış bir oyuncu. İnşallah şimdi bize, sezon sonunda da milli takımımıza önemli bir katkı yapar."