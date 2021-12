Çaykur Rizespor forması giyen Gökhan Gönül: "Yeniden Fenerbahçe'de oynayabilirim"

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş’tan Fenerbahçe’ye transfer olan Gökhan Gönül; Sarı Lacivertli kulüpte geçirdiği bir yılın ardından, yaz transfer döneminde Çaykur Rizespor ile sözleşme imzalamıştı.

Hem Fenerbahçe hem de Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşayan Gökhan, yeniden Fenerbahçe’de oynama ihtimalinin olduğunu söyledi.

Gökhan Gönül, Fenerbahçe’den ayrıldıktan sonra Galatasaray’dan teklif almadığını da vurguladı.

Ne söylendi?

Gökhan Gönül TRT Spor’a yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Rizespor ile sezona iyi başlayamadık. Herkes kendi mevkisinden farklı pozisyonlarda oynadı ve takım olarak birlikteliği sağlayamadık.

“Maalesef, aleyhimize bariz hatalar da oldu. Son 8-10 maçımızda içeride kazanıp dışarıda kaybediyoruz, ama çok kötü oynayarak kaybetmiyoruz. Devre arasına daha iyi sonuçlarla girersek, daha iyi olacağımıza inanıyorum.”

"Sakatlığımla ilgili hiçbir problemim kalmadı. Futbolu seviyorum. İnşallah, önümüzdeki maçta hocam şans verirse sahada olacağımı düşünüyorum.”

Aleyhlerine yapılan hakem hatalarına da değinen Gökhan, "VAR'dan sonra bazı hatalara gerçekten inanamıyorum, aklım almıyor.

"Hakem görmemiş olabiliyor, ama VAR'da 4 tane daha hakem pozisyonları istediği gibi izledikleri halde hata yapabiliyorlar. Bazen kendime şu soruyu soruyorum, VAR olmasa daha mı iyi olurdu?” dedi.

Tecrübeli sağ bek, Fenerbahçe'deki dönemi ve ayrılış süreci ile ilgili ise şöyle konuştu:

"1+1 kontratım vardı, ama Fenerbahçe ile yeni gelen hocanın planlarında yoktum. Fenerbahçe'de şampiyonluk yaşayıp futbola veda etme düşüncem vardı, fakat bu gerçekleşmedi.

"Bazen bırakmayı düşündüm ama sonra acaba bu kararımdan dolayı pişman olur muyum? Sorusunu sordum kendime ve şu an Çaykur Rizespor'dayım. İnşallah burada da kimseye mahçup olmam ve işimi yine en iyi şekilde yaparım.

"Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Galatasaray'dan resmi teklif almadım.

"Futbolun en güzel yanlarından biri de bu. Yarının ne olacağını bilmiyoruz. Her an her şey olabilir. Tekrar Fenerbahçe'de oynayabilirim, neden olmasın?

“22-23 yaşlarımdayken İngiltere’den çok ciddi teklifler aldım ama öncelikle kulübümün anlaşması lazımdı. Pişman değilim, fakat bazen gitsem ne olurdu diye de düşünüyorum.”

