Eden Hazard'ın Real Madrid’deki geleceği herkes tarafından merak edilirken her geçen gün Belçikalı yıldız hakkında yeni bir iddia ortaya atılıyor.

Belçikalı oyuncunun eski kulübü Lille’e transfer olabileceği hakkında çıkan söylentilerin ardından Fransız ekibin başkanı Olivier Letang, bu transfer için gerekirse İspanya’ya gidebileceğini söyledi.

Letang, Hazard’ın yeniden Lille formasını giymesinin imkansız olmadığını da düşünüyor.

Ne söylendi?

L’Equipe’e konuşan Lille Başkanı Olivier Letang şu ifadeleri kullandı:

“Hazard’ın, Lille'e geri dönme ihtimali var ve bu transfer imkansız değil. Gerekirse onun için İspanya'ya giderim, çünkü Hazard çok kaliteli bir oyuncu.

“Şu anda Real Madrid’in futbolcusu ve sözleşmesi devam ediyor. Neler olacağını göreceğiz.”

Hazard’ın yükselişi

Belçikalı yıldız, Lille formasıyla ilk maçına 2007-08 sezonunda çıktı ve 2011'de Fransız ekibiyle şampiyonluk yaşadı.

İki yıl sonra, Chelsea’ye transfer olan Hazard dünyanın en önemli futbolcuları arasında yer aldı ve 2019 yılında Madrid’in yolunu tuttu.

Real Madrid performansı umduğu gibi gitmeyen Belçikalı oyuncu, iki buçuk yılda sadece 55 maçta oynayabildi.

Eden Hazard, Madrid ekibinde yeteri kadar forma şansı bulamazken 5 gol atıp 9 asist yapabildi.

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