İngiltere Premier Lig ekibi Chelsea'de Covid-19 krizi büyüyor

GOAL, Chelsea’nın üç oyuncusunun daha Covid-19’a yakalandığı bilgisine ulaştı. Londra ekibi, İngiltere Premier Lig’de virüsten en fazla etkilenen kulüplerden birisi haline geldi.

Chelsea, perşembe günü Everton ile karşılaşacak, ancak ilerleyen haftalarda ligdeki fikstürleri değişikliğe uğrayabilir.

Maçların başka bir tarihte oynanma ihtimali, Chelsea’nin bu aşamada istediği son şey. Thomas Tuchel'in takımının maçları ertelenirse, ilerleyen süreçte çok yoğun bir fikstüre girecek.

Mevcut durum

Chelsea, Hırvat futbolcusu Mateo Kovacic’in Covid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından mevcut planlarında değişiklik yapmak zorunda.

Tuchel, bu süreçte bazı oyuncularından verim alamayacak ve seçenekleri azalacak.

Testi pozitif çıkan futbolcuların, çarşamba günkü antrenmanda takımla çalıştığı ve herkesle temas halinde olduğu vurgulanıyor.

Büyük resim

Londra ekibinde; Kovacic ve dizinden sakatlanarak bir süre sahalardan uzak kalan Ben Chilwell hazır durumdaydı.

N'Golo Kante takıma geri dönüyor, ancak Fransız futbolcu en iyi ihtimalle Everton maçına yedek kulübesinde başlayacak.

Tuchel’in; takım seçiminde yaratıcı olması gerekecek, çünkü şu anda elinde kullanabileceği çok az oyuncu var.

Chelsea, pazar günü Premier Lig’de Wolves ile oynadıktan hemen sonra noel öncesinde İngiltere Lig Kupası çeyrek finalinde Brentford ile karşılaşacak.

İngiliz futboluna, koronavirüs vaka sayılarının artması sebebiyle bir süre ara verilmesi istendi, ancak şimdilik böyle bir durum söz konusu değil.

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